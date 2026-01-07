Gobernación de Ñeembucú adeuda cerca de G. 6.000 millones a proveedoras del almuerzo escolar

En el departamento de Ñeembucú, el servicio de almuerzo escolar del programa Hambre Cero es proveído por dos empresas que resultaron adjudicadas en el proceso licitatorio: Distrisur, representada por Edgar Daniel Núñez, y Charlot, a cargo de Néstor López.

La empresa Distrisur tiene a su cargo la cobertura de la zona sur del departamento, mientras que Charlot distribuye en la zona norte.

Ambas firmas firmaron contrato con la Gobernación de Ñeembucú en agosto de 2024, con vigencia hasta el 31 de julio de 2027.

En el caso de Distrisur, el contrato establece un monto mínimo de G. 36.552.253.248 y un máximo de G. 73.104.506.496. El precio unitario fijado es de G. 2.644 por ración de desayuno o merienda, y G. 14.288 por plato de almuerzo.

Por su parte, el contrato con la empresa Charlot contempla un costo de G. 2.645 por cada ración de desayuno o merienda y G. 14.290 por plato de almuerzo. El monto adjudicado asciende a un mínimo de G. 34.283.334.240 y un máximo de G. 68.566.668.480.

En Ñeembucú, unos 16.000 alumnos matriculados en instituciones educativas públicas y subvencionadas acceden al servicio de alimentación escolar a través del programa Hambre Cero.

Según el representante de la empresa Charlot, Néstor López, la Gobernación de Ñeembucú adeuda a la empresa cerca de G. 3.000 millones, correspondientes a aproximadamente un mes y medio de prestación del servicio.

En tanto, el titular de Distrisur, Edgar Daniel Núñez, no precisó el monto exacto de la deuda, aunque indicó que rondaría una cifra similar.

“No es mucha la deuda, aproximadamente unos G. 3.000 millones. Tenemos la promesa de que se estará pagando antes del inicio de clases”, señaló Núñez, quien agregó que, en comparación con otras gobernaciones del país, la situación en Ñeembucú “es relativamente mejor”.

Indicó además que el compromiso oficial es efectivizar los pagos el próximo 15 de enero.

Intentamos obtener la versión del gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón (ANR), pero hasta el cierre de esta edición no respondió a los mensajes enviados a su teléfono celular.