Basura acumulada y focos obsoletos evidencian falencias de servicios municipales en San Bernardino

Uno de los sectores más afectados por la basura es la avenida Luis F. Vache, a unos 600 metros de la Municipalidad, además del barrio Centro y Cristóbal Colón. En estos lugares, los desechos se acumulan.

Carlos Alberto Weiberlen, comerciante de la ciudad veraniega, lamentó la situación que se tiene actualmente y sostuvo que antes el problema no se registraba con esta magnitud.

“No hay una planificación para mejorar San Bernardino. Nuestras autoridades no se asesoran y así estamos. Vemos en el peor estado la administración de la Municipalidad”, expresó.

Según denunció, los camiones recolectores realizan su recorrido solo tres veces por semana, lo que resulta insuficiente para una ciudad turística que en temporada alta recibe a miles de visitantes. Además, señaló que, tras las limpiezas que se hacen de forma esporádica, los residuos vuelven a aparecer rápidamente por la cantidad de negocios que hay en la localidad.

“Cuando por fin se limpia, enseguida se vuelve a tirar basura. Incluso, hay supermercados que vienen a tirar sus desechos; se reconocen por los productos con el nombre del local. No hay control, nadie cuida su ambiente y nadie tiene miedo”, afirmó.

El comerciante agregó que es lamentable ver cómo la ciudad se vuelve cada vez más intransitable debido al mal olor que generan las bolsas de basura sin retirar, las cuales atraen moscas y larvas, que ya son frecuentes.

La empresa Cuatro Estaciones fue contratada en enero de 2023 por la Municipalidad de San Bernardino, bajo la administración del intendente Emigdio Ruiz Díaz (ANR), para encargarse de la recolección diaria de residuos.

Cada ciudadano de San Bernardino abona G. 70.000 mensuales por el servicio de recolección de basura, monto que varía según el tamaño del domicilio o del local comercial.

Iluminación deficiente en la Playa Rotonda

A esta situación se suma el problema de la iluminación en la Playa Rotonda de San Bernardino, donde se registran alrededor de 40 focos obsoletos que necesitan ser reparados o reemplazados.

La falta de alumbrado deja varios sectores a oscuras durante la noche, causando una sensación de inseguridad.

Félix Agüero, vendedor de artesanías del lugar, indicó que la afluencia de personas se mantiene hasta altas horas, especialmente durante feriados y fines de semana largos, por lo que consideró urgente mejorar el alumbrado público para brindar mayor seguridad y comodidad a los visitantes.

Ante estas denuncias, se intentó contactar al intendente de San Ber, Emigdio Ruiz Díaz, así como a representantes de la empresa Cuatro Estaciones, sin obtener respuesta hasta el cierre de esta nota.

Estamos abiertos si las autoridades y la empresa consideran referirse al caso.

