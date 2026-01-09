Pórtico informativo fortalece el desarrollo de la bicisenda en Paraguarí

En el marco del proyecto de construcción de la bicisenda más larga de Sudamérica, emprendida por Sendas del Paraguay, se inauguró un pórtico con refugio que fue instalado a unos 70 metros de lo que fue la exestación del tren.

El viceembajador Herrera destacó que se siente feliz de hacer realidad la inauguración del pórtico, ya que de esta manera se contribuye con el inicio de la bicisenda más larga de Sudamérica.

Refirió que, cuando uno se propone objetivos y cuenta con aliados como la Embajada de Alemania, siempre es posible concretar los proyectos.

El diplomático señaló que con la Secretaría de Turismo conversaron sobre cómo crecer en el ámbito turístico, y en ese sentido, se está trabajando para apoyar a Paraguay, ya que mucha gente desconoce lo que ofrece el país. Para ello, se debe trabajar para poner al país en el mapa del mundo y cuentan con un proyecto para apoyarse mutuamente y llegar lejos.

El acto contó con la presencia de autoridades nacionales, departamentales y municipales, representantes de la cooperación internacional y del equipo impulsor del proyecto.

Participaron del evento la ministra de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), Angie Duarte; la gobernadora del departamento de Paraguarí, Norma Zárate (ANR) y el intendente de Paraguarí, Marcelo Simbrón (ANR). Además de representantes de organizaciones aliadas.

Proyectos a desarrollar

Durante su intervención, la ministra de Senatur resaltó el valor del trabajo articulado y el impacto que este tipo de iniciativas generan en los territorios. “Este pórtico marca un hito dentro de un proyecto de largo alcance. Es una muestra concreta de cómo, cuando se suman aliados estratégicos, las ideas se convierten en realidades que transforman”, expresó.

El presidente de la organización Sendas del Paraguay, Jerónimo Bauman, valoró el respaldo recibido por parte de la Embajada de Alemania, al donar el primer pórtico de la bicisenda más larga de Sudamérica, iniciada en el año 2025 en el departamento de Paraguarí.

Actualmente, el proyecto apunta a la habilitación de un tramo de 8 kilómetros desde Paraguarí hasta la ex estación de tren de Cerro León. Para ello, se prevé realizar la limpieza del recorrido por las vías del tren y la carga de material en las zonas donde se precise. En dicho tramo ya se repararon tres puentes, y la ministra de la Senatur se comprometió a acompañar el proyecto con la señalética a lo largo del recorrido que tendrá la bicisenda.

Buscan recuperar las vías del tren

El presidente de Sendas del Paraguay, Bauman destacó la importancia de recuperar y mantener en buenas condiciones las vías del tren.

Al respecto señaló: “Nosotros no buscamos construir nada, sino conservar. Tenemos previsto inaugurar el tramo de 8 kilómetros el próximo mes de febrero. Luego queremos continuar hacia Ypacaraí; ya estamos trabajando en el siguiente tramo, que incluye tres puentes, y aguardamos más ayuda de voluntarios y empresas para concretar la segunda parte del proyecto de Sendas del Paraguay”.

Finalmente, dijo que ya cuentan como aliados a autoridades de la Gobernación y la Municipalidad local, que acompañarán con maquinarias para la reparación de los tramos. No obstante, siguen buscando más aliados del sector empresarial que puedan sumarse y apoyar el proyecto.