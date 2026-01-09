Damnificados de Ñeembucú piden auxilio a Alliana, a Santiago Peña y al director de la EBY

La crisis por las inundaciones debido a las continuas lluvias se profundiza ante la falta de respuestas concretas de la Gobernación de Ñeembucú y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Productores de Ka’a Rogue, del distrito de Laureles, así como de Piretu Cue y Potrero González, de Tacuaras, aseguraron que sus establecimientos permanecen bajo agua desde hace meses, con pérdidas económicas que ya consideran irreversibles.

En la zona de Piretu Cue, en el sector Las Hermanas, la situación es crítica. El estancamiento del agua y la acumulación de camalotes obstruyen desde hace meses el escurrimiento natural, generando un impacto económico devastador sobre la producción ganadera y agrícola, sin que hasta el momento se observe una intervención eficaz del Estado.

El ganadero Milciades Méndez Grimaldi, de la zona de Laureles, lanzó duras críticas contra el gobernador Víctor Hugo Fornerón (ANR-HC), a quien acusó de mentir públicamente sobre las supuestas tareas de limpieza de canales.

“El gobernador nos mintió. Dijo que se hizo la limpieza, pero eso nunca ocurrió”, afirmó.

Añadió que el agua continúa estancada en grandes extensiones productivas.

En la misma línea, Mario Villamayor, productor de la zona de Piretu Cue, expuso a través de un video la crítica realidad que atraviesa el sector. En las imágenes se observa el bloqueo del cauce natural en la zona conocida como Las Hermanas, situación que, según explicó, se arrastra desde hace meses, sin intervención estatal.

“Ojalá que las autoridades se pongan las pilas y nos ayuden. Es urgente limpiar el cauce de Las Hermanas y necesitamos que en Paso Guembe se construya un puente de gran porte. También hay que modificar sobre la ruta PY04 el sector donde existen tres puentes”, expresó Villamayor.

El productor advirtió que la situación ya es insostenible para las familias del campo.

“Nosotros ya no sabemos qué hacer. Fuimos demasiado perjudicados. Nuestros terneros no crecen y en abril comienza la venta de los desmamantes. Eso es nuestro sustento, y si no podemos producir, vamos a tener que abandonar”, lamentó.

Ante la falta de respuestas locales, los pobladores elevaron un pedido directo al presidente de la República, Santiago Peña; al vicepresidente Pedro Alliana y al director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá, Luis Benítez, a quienes instaron a tomar conocimiento directo de la situación que atraviesa Ñeembucú.

“Ojalá que el vicepresidente, que es ñeembuqueño, y el director de Yacyretá, que están en el primer anillo del poder, hablen con el presidente (Peña) y le muestren nuestra realidad. Necesitamos de ellos”, concluyó Villamayor.

Critican una obra

Por otro lado, los afectados cuestionaron los informes difundidos por la Gobernación sobre limpieza de canales y esteros. Señalaron que, a gran distancia de los cauces principales, las propiedades continúan completamente inundadas.

Esto deja en evidencia la desconexión entre el discurso oficial y la realidad que se vive en el campo, dijeron con respecto a la obra de la institución, a cargo de Víctor Hugo Fornerón (ANR-HC).

Denunciaron que los trabajos fueron mal ejecutados y sin planificación, como los puentes de Zanjita (límite entre Laureles y Villalbín) y Paso Pindó (Laureles), que, lejos de aportar soluciones estructurales habrían agravado el problema.

Para los pobladores, estas intervenciones responden más a la improvisación que a una política seria de manejo hídrico.

Valle Apu´a bajo agua

Una denuncia del diputado Diosnel Aguilera (PLRA) se suma a las de pobladores de Ñeembucú. Tras recorrer la compañía Valle Apu’a, en el distrito de Pilar, el legislador calificó como “inadmisible” el estado de los caminos.

Apuntó directamente hacia obras viales, que consideró peligrosas, como causantes de la situación. Señaló que incluso en jornadas sin lluvias el tránsito resulta casi imposible debido al barro permanente y a la falta de infraestructura adecuada.

Uno de los puntos más críticos es un puente recientemente construido, conocido como Canoa Jekakue, al que los pobladores describen como una verdadera trampa, al carecer de barandas y medidas mínimas de seguridad. Según relataron, la estructura representa un riesgo constante de accidentes graves, especialmente para motociclistas y vehículos livianos.

El diputado Aguilera cuestionó que se haya optado por una solución precaria, sin una canalización integral que permita el drenaje del agua. Afirmó que se trata de un parche que no resuelve el problema de fondo.

Los habitantes de Valle Apu’a exigieron al MOPC que asuma su responsabilidad por una infraestructura que consideran una burla y una amenaza latente.

Nuestro diario intentó obtener la versión del secretario de Obras de la Gobernación, Rolando Espinoza, pero no respondió las llamadas ni los mensajes enviados hasta el cierre de esta edición. Estamos abiertos en caso de que desee referirse a las denuncias.