Villa Elisa: Vecinos denuncian falta de recolección de basura desde año nuevo

Contribuyentes del barrio de Tres Bocas, de Villa Elisa, reclaman que, al menos desde el año nuevo, están sin servicio de recolección de basuras, tercerizado en esa ciudad, a cargo de la empresa recolectora Ecototal, del grupo El Farol.

Los denunciantes señalan que desde hace ya dos semanas, los recolectores pasan solo de forma esporádica por algunas zonas del barrio, dejando otras incluso sin el servicio. “Los basureros están con un olor insoportable”, reportó uno de los vecinos.

La zona más crítica, dijo, se encuentra en torno a las calles Monseñor Bogarín, Ytororó y Acosta Ñu, en pleno acceso de la ciudad y a pasos de la Ruta PY 01. En el sitio, hay viviendas que acumulan largas filas de bolsas de basura que lleva varios días esperando ser recogida. La mayoría de los contenedores domiciliarios están a tope.

Aseguraron que ya hicieron los reclamos correspondientes a la empresa privada, pero que hasta el momento no tuvieron respuesta. Igualmente, dijeron que en la Municipalidad se “lavaron las manos” al señalarles que el servicio está a cargo de la firma privada, cuya base de operaciones está a menos de 5 kilómetros del barrio.

Pagan, pero no tienen servicio

Los denunciantes señalaron además que, a diferencia de ciudades donde el servicio es prestado por la Municipalidad, con la empresa tercerizada no pueden atrasarse, o de lo contrario, se les corta el servicio.

Sin embargo, añaden que pese a pagar un promedio de G. 50.000 por mes por cada vivienda, los vecinos de este barrio no están recibiendo el servicio por el que se les está cobrando.

ABC intentó obtener la versión de la firma privada al teléfono celular disponible en sus redes sociales, con terminación 453, pero no obtuvo respuesta a los mensajes y llamados. ABC está abierto a escuchar y publicar la versión de la contraparte.