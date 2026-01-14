Capiibary: pobladores piden a la UNA la apertura de carreras universitarias

Los representantes de la “Comisión pro UNA” de la comunidad mantuvieron ayer una reunión con miembros del Consejo Superior de la universidad, donde hablaron de este importante proyecto que llevan adelante los lugareños de la extensa población de Capiibary, San Pedro, y de otras localidades adyacentes que ya corresponden a los departamentos de Canindeyú y Caaguazú.

El local forma parte del primer Centro de Innovación de la Agricultura Familiar instalado en esta parte del departamento de San Pedro, con una inversión de más de G. 4 mil millones. Fue construido luego de una larga gestión realizada por pobladores de la colonia Ara Pyahu y comunidades aledañas, en un predio de 960 hectáreas, para la apertura oficial de las carreras de Agronomía y Veterinaria, pero a casi cinco años de la inauguración de las obras edilicias, no se ha podido habilitar ninguna de las carreras solicitadas, señalaron los lugareños.

En ese sentido, el presidente de la comisión pro UNA, Edgar Noguera, recordó que la inauguración del edificio se realizó en setiembre del 2021, con la presencia de representantes de la Universidad Nacional, además de autoridades locales y departamentales.

Por otra parte, trajo a colación que el inmueble de 960 hectáreas se consiguió a través de las gestiones realizadas por los colonos del lugar con el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), con la intención de habilitar, por lo menos en principio, dos carreras universitarias para los jóvenes de la zona, subrayó Noguera.

Carreras de veterinaria y agronomía

Otro de los integrantes de la comisión de la comunidad y concejal municipal, Zenón Aquino, expresó que el deseo de la población es la apertura de las carreras de veterinaria y agronomía. Resaltó que más del 60% de los habitantes se dedica a la actividad agrícola y a la ganadería, por lo que, si se logra el objetivo, va a significar un avance muy importante para el desarrollo académico de los jóvenes, enfatizó.

En la reunión realizada ayer en el Centro de Innovación de la Agricultura Familiar, ubicado en la colonia Ara Pyahu de Capiibary, estuvieron presentes los miembros del Consejo Superior de la Universidad Nacional, Víctor Rubén Santacruz, Pedro Caballero y Paula Guadalupe Troche, además de los catedráticos Alcides Torres y Roberto Villar, y los señores Edgar Noguera y Zenón Aquino.

Conforme a la información brindada por parte de los integrantes de la Comisión pro UNA, los representantes del Consejo Superior se comprometieron a agilizar las documentaciones para la apertura de las carreras universitarias.