Nuevo caso: beba de 9 meses intoxicada con marihuana en Pedro Juan Caballero

La oficina del Ministerio de la Defensa Pública en Pedro Juan Caballero informó sobre un nuevo caso de intoxicación con marihuana de una menor de edad. Esta vez la víctima resultó ser una beba de 9 meses, quien fue ingresada al hospital regional con un cuadro de somnolencia, se le practicó estudio toxicológico y dio positivo a marihuana.

El mismo análisis se les realizó a sus progenitores, el padre, de 25 años, y la madre, de 21, arrojando resultado positivo a la presencia de marihuana y cocaína en la sangre, según informó la abogada Carolina Medina, Defensora Pública de la Niñez de Pedro Juan Caballero. Agregó que, como medida de urgencia, la beba quedó a cargo de la abuela paterna, al igual que otros dos niños, uno de 4 y otro de 2 años, que vivían en el mismo ambiente que la víctima de intoxicación.

Padres de la beba serían imputados

Fuentes del Ministerio Público, sede regional de Pedro Juan Caballero, indicaron que la fiscal de turno, Katia Uemura, ya tomó la decisión de imputar por el delito de Violación del Deber de Cuidado tanto al padre (25) como a la madre (21) de la pequeña afectada.

Los nombres de los protagonistas de la historia se omiten en cumplimiento de la ley de protección de niños, niñas y adolescentes, vigente en nuestro país.

El nuevo caso de intoxicación de una menor de edad se da pocos días después de que una niña de 2 años también se intoxicara con la misma sustancia. Estos hechos generan preocupación en los responsables de la protección de los derechos de los niños.