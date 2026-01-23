Acusan por polución sonora a exdirigente

El abogado Ricardo Estigarribia informó que había querellado a Alarcón Caballero atendiendo las numerosas quejas de los vecinos por las fiestas bailables a cualquier hora con insoportables ruidos de música estridente y otros.

El caso del local Star’s Club representa una vulneración sistemática a la salud y calidad de vida de los vecinos de Asunción, señala un comunicado presentado por los vecinos.

Agrega que a pesar de haberse hecho intervenciones técnicas del Departamento de Prevención de Polución Sonora de la Intendencia Municipal, esta mantiene bloqueada la resolución de sanciones y la clausura correspondiente del establecimiento.

“Esta omisión administrativa deja a la ciudadanía en un estado de indefensión absoluta frente a un establecimiento que opera sin la infraestructura básica de aislamiento acústico”, añade la misiva. “La evidencia técnica es contundente e irrefutable. Un informe técnico municipal (Nº 0027783) registró niveles de ruido de 75,1 decibelios en horario nocturno, superando ampliamente los límites legales”, prosigue.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, en el marco de la investigación liderada por la fiscal Ledesma y la querella adhesiva de los afectados, se han incorporado mediciones adicionales que “confirman que el sitio, al carecer de paredes y techos adecuados, expande libremente ruidos de batucadas, música y explosión de petardos”, señala.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Desde la perspectiva legal, esta situación no debe considerarse un simple conflicto entre particulares o una falta administrativa menor. La polución sonora persistente constituye una violación a los derechos constitucionales sobre la vida digna”, refiere la nota.