Inician intervención de emergencia en el museo y la fundición histórica de Ybycuí

Para realizar las mejoras, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) procedió al cierre temporal del sector del museo y de la ex fábrica de hierro, mientras que las demás áreas recreativas y de camping del parque continúan habilitadas bajo las condiciones habituales de visita. La habilitación de las mejoras se prevé para fines del mes de febrero.

Los trabajos de restauración están a cargo de la Dirección General de Protección y Conservación de la Biodiversidad y de la Dirección de Áreas Silvestres Protegidas del MADES.

Informes técnicos del MADES señalan un avanzado deterioro estructural, con maderas rotas e infestadas por termitas, filtraciones y daños en el techo de tejas, situación que motivó el cierre preventivo de estos sectores. Los objetos son resguardados cuidadosamente para evitar cualquier deterioro mientras duren los trabajos de restauración.

Restauración y seguridad

El director de Áreas Silvestres Protegidas del MADES, licenciado Rafael Sosa, explicó que, para iniciar los trabajos de restauración del museo y de la fundición de hierro del Parque Nacional Ybycuí, se reunieron el Director General de la Biodiversidad, Dr. Carlos Monguez, y la jefa operativa de la Dirección de Áreas Protegidas, ingeniera Eli León, a fin de dar inicio a las obras en la zona histórica del parque.

El trabajo de desmontaje y puesta en valor está a cargo de la empresa Tectónica S.A., representada por el ingeniero Miguel Flores. Para ambos proyectos de restauración —el museo y el área de la fundición de hierro— se prevé una inversión total de G. 104.251.292 (aproximadamente US$ 15.000). La intervención en el Parque Nacional Ybycuí se realiza a través del MADES, con apoyo del proyecto Paraguay + Verde.

Sosa explicó que, debido a las lluvias y a la humedad, las tacuaras que sostienen las tejas del techo se han deteriorado, lo que obligó a su reemplazo. El equipo de trabajo está procediendo a retirar las tejas, cambiar las tacuaras dañadas y volver a colocar las tejas en su lugar. Asimismo, se están sustituyendo las tejas rotas y limpiando aquellas que se encuentran en buen estado.

Para evitar cualquier daño, los objetos que se encuentran dentro del museo fueron trasladados a un sector seguro dentro del mismo edificio, sin necesidad de retirarlos del lugar. Los trabajos se realizan por tramos de aproximadamente diez metros, de manera cuidadosa y segura, y no se prevé ningún riesgo hasta la finalización de las obras.

Proyecto de restauración integral

El director Sosa explicó que el MADES postuló la restauración integral del complejo histórico al programa Tekorenda, administrado por la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) y orientado a la salvaguarda del patrimonio cultural material del Paraguay. Para su financiamiento, el proyecto concursará por fondos de Itaipú Binacional.

Señaló que el protocolo de intervención aprobado por la SNC constituye el primer paso formal para avanzar en la recuperación integral del sitio histórico.

Patrimonio histórico nacional

El sector de la fundición de hierro La Rosada fue construido en 1854, durante el gobierno de Carlos Antonio López, por el ingeniero inglés William Whitehead. Formó parte de un ambicioso proyecto de modernización del Paraguay, junto con el ferrocarril, el telégrafo, los astilleros y el arsenal.

Actualmente, uno de los sectores que requiere una restauración prioritaria es el área donde se encuentra la rueda hidráulica, cuyas estructuras de madera están siendo carcomidas por termitas, lo que debilita significativamente su estabilidad, explicó el director Sosa.

Durante la Guerra de la Triple Alianza (1864–1870), el lugar funcionó como centro estratégico, albergando la Comandancia, depósitos de maquinaria y el pabellón de presidiarios. En 1869, las fuerzas aliadas de Brasil, Argentina y Uruguay bombardearon la fundición mientras se producían armas y municiones para el Ejército paraguayo.

El sitio fue parcialmente reconstruido a partir de 1973 y el museo fue inaugurado en 1975. En el museo —actualmente clausurado de manera temporal— se exhiben piezas originales de hierro, réplicas del Cañón Cristiano, hornos, moldes y estructuras hidráulicas utilizadas en la fabricación de armamentos e implementos agrícolas.

Saltos y senderos habilitados

El director Sosa aclaró que el Parque Nacional Ybycuí permanecerá abierto al público, incluyendo sus senderos, áreas de camping y atractivos naturales, como los saltos Minas, Guaraní y Escondido, que continuarán habilitados para los visitantes.

Recordó que dentro del parque queda prohibido matar, dañar o asustar a los animales silvestres, destruir sus guaridas o nidos, así como arrancar o extraer plantas del lugar. También está prohibido consumir o vender bebidas alcohólicas, narcóticos u otras drogas, o ingresar al parque en estado de ebriedad.

Asimismo, se prohíbe ingresar con materiales bélicos, inflamables o explosivos (revólver, escopeta, rifle, juegos artificiales, petardos, entre otros), utilizar elementos sonoros que perturben el ambiente natural o a otros visitantes, y hacer ingresar o transitar animales domésticos dentro del área.

El horario de ingreso al Parque Nacional es de 08:00 a 15:00 hs, con horario máximo de salida a las 17:00 hs. El cobro de ingreso es de G. 5.000 para personas de 11 a 17 años y de G. 20.000 para 18 años en adelante. El ingreso de vehículos tiene un costo de G. 15.000 para autos, G. 35.000 para furgones, G. 5.000 para motos y G. 60.000 para ómnibus. El camping tiene un costo de G. 20.000 por día.