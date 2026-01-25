La niña indígena que murió de hambre en Amambay: víctima de la inacción del Estado

La muerte de una niña de 3 años por un cuadro de desnutrición grave (murió de hambre), puso de manifiesto una vez más la absoluta incapacidad de las instituciones del Estado centrales y descentralizadas, para asistir a la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad, como es el caso de las comunidades indígenas.

El propio director de la XIII Región Sanitaria, doctor Pablo Ayala, informó que la niña tuvo una consulta médica en octubre del año pasado y que la médica que la atendió había recomendado una consulta con una neuróloga infantil.

“Ella tenía algún déficit”, indicó. “Cuando sucede un hecho trágico como este, sentimos que en algún punto hemos fracasado”, agregó.

Desnutrición tenía un desarrollo de 6 meses

El médico forense del Ministerio Público, doctor Cesar González Haitter, quien determinó como causa de muerte “desnutrición calórico-proteica”, indicó que dicho cuadro tuvo que desarrollarse como mínimo durante 6 meses hasta el desenlace fatal.

El propio médico forense de la Fiscalía en Pedro Juan Caballero, reveló además que la niña ni siquiera contaba con registro de nacido vivo, lo que refleja la ineficacia de las instituciones que deben encargarse de garantizar el derecho a la identidad de los niños; sin embargo, el médico dijo que la niña incluso recibió dosis de vacunas sin especificar cuáles.

Todo esto permite concluir que las entidades de salud sí tuvieron conocimiento de su existencia y sus necesidades, pero hicieron caso omiso, al igual que otras instituciones como la Gobernación de Amambay.

Gobernación no le dio importancia al caso

La Gobernación de Amambay,cuenta con una Subsecretaría de Asuntos Indígenas para atender todo lo relacionado con la realidad del sector y elaborar las políticas públicas a favor de los nativos.

Sin embargo el ente descentralizado departamental, no fue capaz de darle acompañamiento y buscar una solución al problema que padecía la niña de 3 años que al final falleció de hambre. La acción de la Secretaría de Salud del mismo ente también fue nula.

El Gobernador de Amambay Juan Acosta (ANR) no se pronunció sobre el caso hasta el momento.

Varias instituciones que debieron haber asistido a la niña que hace días murió de hambre simplemente no lo hicieron, convirtiéndola en una víctima más de la desidia criminal del Estado paraguayo.