¿Sin luz en tu barrio? Estas son las zonas con corte de luz programado de ANDE

La Administración Nacional de Electricidad (Ande) llevará a cabo este domingo varios cortes programados para realizar trabajos de mejoramiento del servicio en varias zonas del país.
La empresa estatal recomienda tomar las medidas preventivas en el horario y zona mencionada, especialmente en hospitales, sanatorios, puestos de salud, Junta de Saneamiento Ambiental, empresas proveedoras de agua potable, instituciones de seguridad pública.
Region Metropolitana
Zona 01: Ruta PY 03 desde 1° de Marzo hasta Manuel Gondra. Mayas y Ruta PY 03. Guaraníes y Ruta PY 03. Abasto Norte, Supermercado LT, Plaza Norte. Barrio San Ramón - Limpio.
Horario de trabajo: De 08:00 a 18:00.
Actividad: Cambio de conductor en Media Tensión a Línea desnuda a Protegida.
Unidad responsable: Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución. DO/ACO/0027/2026.
Zona 02: Ángel Torres desde Ruta PY 02 hasta Calle S/N. Arq. Tomas Romero Pereira desde Tte. Ayala hasta Marconi Estrago. Ruta PY 02 desde 10 de Julio hasta Marconi Estrago. Barrio Ettiene - Fernando de la Mora.
Horario de trabajo: De 07:00 a 17:00.
Actividad: Cambio de conductor en Media Tensión a Línea desnuda a Protegida.
Unidad responsable: Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución. DO/ACO/0075/2026.
Zona 03: Arsenio Vaesken D071 desde Parada Línea 54 hasta Ruta D027 - 15 de Noviembre y Club 3 de Mayo. Barrio Niño Jesús - Guarambaré.
Horario de trabajo: De 08:00 a 18:00.
Actividad: Cambio de conductor en Media Tensión a Línea desnuda a Protegida.
Unidad resposable: Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución. DO/ACO/106/2026.
Zona 04: Colonia Elisa desde san Pablo hasta San Andrés. San Estanislao desde Colonia Elisa hasta Última. San Francisco desde Colonia Elisa hasta Última. San Antonia desde Colonia Elisa hasta Calle S/N. San Pedro desde Colonia Elisa hasta Última. San Pablo y Colonia Elisa. 12 de Octubre y Colonia Elisa. Barrio Mbocayaty - Villa Elisa.
Horario de trabajo: De 08:00 a 18:00.
Actividad: Cambio de conductor en Media Tensión a Línea desnuda a Protegida.
Unidad responsable: Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución. DO/ACO/0080/2026.
Zona 05: Bernardino Caballero desde El Desvió a Luque hasta la Escuela Félix Ruiz. Calle S/N Costado de Gical desde Bernardino Caballero hasta Última. Toledo Desde Mburucuyá hasta Ultima. Zona del Depósito Gical, Almasol, Cancha del Club Primavera. Barrio Ka’Aguy Kupé - Mariano Roque Alonso.
Horario de trabajo: De 09:00 a 19:00.
Actividad: Cambio de conductor en Media Tensión a Línea desnuda a Protegida.
Unidad responsable: Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución. DO/ACO/0070/2026.
Región Centro
Zona 01: Barrio Capitán Roa, calles Ida de Soto desde Aquidabán hasta Tuyutí, Cerro Cora desde Ida de Soto hasta Hernandarias, Gaspar Rodríguez de Francia desde Cerro Cora hasta Tuyutí y Carlos A. López desde Isa de Soto hasta Dr. Roberto González de la Ciudad de Coronel Oviedo.
Horario es de trabajo: De 05:30 a 15:30.
Actividiad: Cambio de conductores en Media Tensión desnuda a línea compacta protegida.
Unidad resposable: Unidad de Administración de Contratos para Obras Regionales de Mejoras en Distribución - DR/UA - Servicio de Atención de Reclamos ANDE Coronel Oviedo – Teléfono: (021) 247-3401.
Región Sur
Zona 01: Barrio San Blas - Itapúa.
Horario de trabajo: De 06:00 a 07:30.
Actividad: Adecuación de Línea Media Tensión.
Unidad responsable: Dpto. Operación de Distribución Regional Sur.
Si los trabajos anunciados concluyen antes del plazo previsto, el restablecimiento de la energía eléctrica será anticipada.