25 de enero de 2026 - 09:25

¿Sin luz en tu barrio? Estas son las zonas con corte de luz programado de ANDE

Cuadrillas de la ANDE en Limpio.
Cuadrillas de la ANDE en Limpio.Gentileza

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) se encuentra realizando trabajos en varias ciudades del país para brindar un mejor servicio a sus usuarios. Teniendo en cuenta esto, la empresa estatal realizará cortes en diferentes puntos y recomiendan tomar las precauciones necesarias. Acá te contamos cuáles son las zonas que se verán afectadas.

Por ABC Color

La Administración Nacional de Electricidad (Ande) llevará a cabo este domingo varios cortes programados para realizar trabajos de mejoramiento del servicio en varias zonas del país.

La empresa estatal recomienda tomar las medidas preventivas en el horario y zona mencionada, especialmente en hospitales, sanatorios, puestos de salud, Junta de Saneamiento Ambiental, empresas proveedoras de agua potable, instituciones de seguridad pública.

Region Metropolitana

Zona 01: Ruta PY 03 desde 1° de Marzo hasta Manuel Gondra. Mayas y Ruta PY 03. Guaraníes y Ruta PY 03. Abasto Norte, Supermercado LT, Plaza Norte. Barrio San Ramón - Limpio.

Horario de trabajo: De 08:00 a 18:00.

Actividad: Cambio de conductor en Media Tensión a Línea desnuda a Protegida.

Unidad responsable: Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución. DO/ACO/0027/2026.

Zona 02: Ángel Torres desde Ruta PY 02 hasta Calle S/N. Arq. Tomas Romero Pereira desde Tte. Ayala hasta Marconi Estrago. Ruta PY 02 desde 10 de Julio hasta Marconi Estrago. Barrio Ettiene - Fernando de la Mora.

Horario de trabajo: De 07:00 a 17:00.

Actividad: Cambio de conductor en Media Tensión a Línea desnuda a Protegida.

Unidad responsable: Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución. DO/ACO/0075/2026.

Zona 03: Arsenio Vaesken D071 desde Parada Línea 54 hasta Ruta D027 - 15 de Noviembre y Club 3 de Mayo. Barrio Niño Jesús - Guarambaré.

Horario de trabajo: De 08:00 a 18:00.

Actividad: Cambio de conductor en Media Tensión a Línea desnuda a Protegida.

Unidad resposable: Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución. DO/ACO/106/2026.

Zona 04: Colonia Elisa desde san Pablo hasta San Andrés. San Estanislao desde Colonia Elisa hasta Última. San Francisco desde Colonia Elisa hasta Última. San Antonia desde Colonia Elisa hasta Calle S/N. San Pedro desde Colonia Elisa hasta Última. San Pablo y Colonia Elisa. 12 de Octubre y Colonia Elisa. Barrio Mbocayaty - Villa Elisa.

Horario de trabajo: De 08:00 a 18:00.

Actividad: Cambio de conductor en Media Tensión a Línea desnuda a Protegida.

Unidad responsable: Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución. DO/ACO/0080/2026.

Zona 05: Bernardino Caballero desde El Desvió a Luque hasta la Escuela Félix Ruiz. Calle S/N Costado de Gical desde Bernardino Caballero hasta Última. Toledo Desde Mburucuyá hasta Ultima. Zona del Depósito Gical, Almasol, Cancha del Club Primavera. Barrio Ka’Aguy Kupé - Mariano Roque Alonso.

Horario de trabajo: De 09:00 a 19:00.

Actividad: Cambio de conductor en Media Tensión a Línea desnuda a Protegida.

Unidad responsable: Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución. DO/ACO/0070/2026.

Región Centro

Zona 01: Barrio Capitán Roa, calles Ida de Soto desde Aquidabán hasta Tuyutí, Cerro Cora desde Ida de Soto hasta Hernandarias, Gaspar Rodríguez de Francia desde Cerro Cora hasta Tuyutí y Carlos A. López desde Isa de Soto hasta Dr. Roberto González de la Ciudad de Coronel Oviedo.

Horario es de trabajo: De 05:30 a 15:30.

Actividiad: Cambio de conductores en Media Tensión desnuda a línea compacta protegida.

Unidad resposable: Unidad de Administración de Contratos para Obras Regionales de Mejoras en Distribución - DR/UA - Servicio de Atención de Reclamos ANDE Coronel Oviedo – Teléfono: (021) 247-3401.

Región Sur

Zona 01: Barrio San Blas - Itapúa.

Horario de trabajo: De 06:00 a 07:30.

Actividad: Adecuación de Línea Media Tensión.

Unidad responsable: Dpto. Operación de Distribución Regional Sur.

Si los trabajos anunciados concluyen antes del plazo previsto, el restablecimiento de la energía eléctrica será anticipada.