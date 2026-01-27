Retiro del busto de Bernardino Caballero genera polémica en San Ber

El monumento que rinde homenaje a uno de los fundadores de la ciudad de San Bernardino fue retirado de la conocida plaza sin aviso previo ni consulta pública, generando sorpresa y cuestionamientos en la comunidad. El busto fue trasladado al taller de la Municipalidad, sin que hasta el momento exista una explicación oficial dirigida a la población.

La justificación brindada por el jefe comunal a los ediles que realizaron consultas fue la existencia de un supuesto pedido ciudadano para el retiro del monumento. Sin embargo, esta versión fue rechazada de manera categórica por el concejal Wilfrido Villanueva (ANR), quien negó que exista algún reclamo formal o informal en ese sentido.

El edil recordó además que el busto fue donado por descendientes de Bernardino Caballero, por lo que su remoción no puede ser tomada como una decisión unilateral del Ejecutivo municipal.

“La ciudadanía jamás va a pedir que se saque el busto del fundador. Estas cosas no se hacen así, menos cuando se trata de un símbolo histórico”, sostuvo Villanueva.

Los críticos por este hecho señalan que San Bernardino no es únicamente un destino turístico de temporada, sino una ciudad con una rica historia y una memoria colectiva que merece ser respetada, por lo que consideran que las decisiones que afectan símbolos fundacionales no pueden adoptarse a puertas cerradas ni justificarse con argumentos débiles.

La situación se ve agravada por la falta de comunicación oficial. Pese a los reiterados intentos de contacto, el intendente Emigdio Ruiz Díaz no respondió a los mensajes ni a las llamadas realizadas para conocer su versión de los hechos. Esta corresponsalía está abierta si el jefe comunal quiere brindar las explicaciones correspondientes.

Historia

San Bernardino, fundada el 24 de agosto de 1881, lleva su nombre en honor al General Bernardino Caballero, presidente de la República entre 1880 y 1886. Durante su mandato, Caballero promovió la inmigración europea y la creación de colonias, siendo esta ciudad un punto turístico destacado a orillas del lago Ypacaraí.

La ciudad fue fundada inicialmente por inmigrantes alemanes y suizos, siendo bautizada como San Bernardino en reconocimiento al General Caballero.

Asimismo, durante su gobierno, se fomentó la llegada de familias de Berlín, Alemania, estableciendo las bases de la ciudad.

Hoy en la zona se cuenta con la Plaza Bernardino Caballero, un sitio histórico y de esparcimiento en la “capital del verano”, donde se encontraba anteriormente el busto que fue retirado.