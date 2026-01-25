Denuncian controles reiterados y trato desigual en discotecas de San Bernardino

El funcionario de la Senad, comisionado a la Municipalidad como asesor del intendente Emigdio Ruiz Díaz, funge como fiscalizador y su labor es cuestionada por la Cámara de Comercio y Turismo de San Bernardino.

Este domingo, nuevamente intervino en la discoteca Mambo, cerca de las 06:00 de la mañana, con el objetivo de verificar el cumplimiento de una ordenanza municipal relacionada con el horario de cierre de los locales nocturnos, marcado para las 06:00.

Sin embargo, alrededor de las 08:30, el local nocturno Papaya, continuaba operando con normalidad, sin que se registrara ningún tipo de intervención, control o impedimento por parte del funcionario de la Senad ni de otros funcionarios de la Municipalidad.

Esta situación, denunciada por la Cámara de Comercio y Turismo, vuelve a generar cuestionamientos sobre un trato desigual en los operativos de control a locales nocturnos de la ciudad, ya que los procedimientos parecen concentrarse de manera reiterada en un mismo establecimiento.

Antecedentes

No es la primera vez que surgen denuncias en torno a la selectividad de los controles en San Bernardino. En semanas anteriores, representantes del sector comercial y turístico ya habían manifestado su preocupación por la focalización de fiscalizaciones en locales específicos, mientras otros siguen operando fuera del horario permitido sin sanciones visibles.

Incluso, la Cámara de Comercio y Turismo de San Bernardino realizó anteriormente una denuncia por presunta extorsión contra el funcionario Diego Fernández, señalando supuestas irregularidades en los procedimientos en locales nocturnos de la ciudad.

Desde el gremio sostienen que no se oponen a los controles, pero exigen que estos sean transparentes, equitativos y aplicados de manera uniforme a todos los locales, a fin de evitar suspicacias y garantizar igualdad ante la ley.

Este medio intentó comunicarse hoy con el funcionario Diego Fernández para conocer su versión sobre los hechos y los criterios utilizados en los controles, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

La corresponsalía de ABC Color se mantiene atenta si desea referirse al caso.

