¿Más afecciones respiratorias en verano? Consejos médicos ante el calor intenso

El doctor Sergio Aquino Fornerón, jefe de la Cátedra y Servicio de Neumología de la FCM-UNA, explicó que durante períodos de altas temperaturas se observa un incremento de afecciones respiratorias que, en algunos casos, pueden ser más intensas que en invierno.

Según indicó, respirar aire muy frío (menos de 15 °C) o excesivamente caliente (más de 25 °C) provoca congestión nasal, dolor de garganta, tos y expectoración.

El especialista advirtió que el uso inadecuado del aire acondicionado y otros dispositivos de ventilación puede favorecer la aparición o agravamiento de estos síntomas, especialmente en personas con alergias, asma bronquial o enfermedades respiratorias crónicas.

Lea más: Salud reporta baja en casos respiratorios, pero advierte riesgo en mayores y no vacunados

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Medidas preventivas recomendadas

Aquino recomendó mantener una correcta hidratación, con un consumo diario de 3 a 5 litros de agua, y regular la temperatura del aire acondicionado entre 22 y 24 °C.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También sugirió orientar el flujo de aire hacia el techo, usar humidificadores o recipientes con agua para contrarrestar la sequedad ambiental. Además, realizar nebulizaciones con suero fisiológico o sprays nasales acuosos.

En niños menores de 6 años, es aconsejable cubrir al menos los pies durante la noche, incluso en días de calor intenso, para prevenir crisis respiratorias.

Consulta médica temprana

Destacó que los ventiladores, tanto de techo como portátiles, pueden dispersar polvo y ácaros en el ambiente, lo que incrementa el riesgo de crisis alérgicas y dificultades respiratorias, especialmente al despertar por la mañana o durante la noche.

Lea más: Virus respiratorios: se insta a continuar con medidas de prevención

Por ello, en pacientes con asma, alergias o enfermedades respiratorias crónicas, se recomienda priorizar el uso adecuado del aire acondicionado y mantener la humedad ambiental.

El doctor Aquino enfatizó la importancia de acudir al médico ante cualquier síntoma respiratorio, aunque parezca leve, ya que postergar la atención puede derivar en complicaciones graves y contribuir a la saturación de los servicios de salud.