Concepción: declaran emergencia vial en rutas que unen los distritos de Paso Barreto y Loreto

En la última sesión extraordinaria de la Junta Municipal de Paso Barreto realizada la semana pasada, los ediles resolvieron declarar emergencia vial de los tramos que une las ciudad de Paso Barreto y Loreto, además del tramo que va desde Paso Barreto hasta la colonia Colonia Jorge Sebastián Miranda, más conocida como Hugua Ñandu.

El documento señala que la situación de estos caminos es deplorable, intransitable y peligroso, situación que genera dificultades diarias y un riesgo para la seguridad de quienes la transitan.

Lea más: Consiguen financiación de US$ 215 millones para polémico viaducto de Luque y accesos a la ruta PY02

“La solicitud se fundamenta en hechos reales, concretos y en donde organismos estatales deben de accionar con premura para solucionar este inconveniente crítico de la situación”, menciona la resolución 01/26 de la Junta Municipal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este documento fue firmado por el intendente municipal de Paso Barreto, Milciades Arce García (PLRA).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El jefe comunal dijo a ABC Color que estos tramos son competencia del MOPC y que ya se han hecho numerosos reclamos para el mantenimiento y mejoramiento de las rutas, pero no se ha tenido respuesta favorable.

Los habituales usuarios de estas rutas solicitan que estos tramos sean pavimentados.