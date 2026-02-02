Nacionales
02 de febrero de 2026 - 19:56

Concepción: declaran emergencia vial en rutas que unen los distritos de Paso Barreto y Loreto

Luego de las lluvias registradas ayer en la zona, el tramo Paso Barreto - Loreto presenta, este lunes, charcos y barro.

La Junta Municipal de Paso Barreto declaró, el jueves último, emergencia vial de los tramos Paso Barreto - Loreto, de 36 kilómetros de extensión, y Paso Barreto - Colonia Jorge Sebastián Miranda, de 28 kilómetros de longitud. Los pobladores de estas zonas del primer departamento lamentan la inacción del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para mejorar estos caminos.

Por Aldo Rojas

En la última sesión extraordinaria de la Junta Municipal de Paso Barreto realizada la semana pasada, los ediles resolvieron declarar emergencia vial de los tramos que une las ciudad de Paso Barreto y Loreto, además del tramo que va desde Paso Barreto hasta la colonia Colonia Jorge Sebastián Miranda, más conocida como Hugua Ñandu.

El documento señala que la situación de estos caminos es deplorable, intransitable y peligroso, situación que genera dificultades diarias y un riesgo para la seguridad de quienes la transitan.

“La solicitud se fundamenta en hechos reales, concretos y en donde organismos estatales deben de accionar con premura para solucionar este inconveniente crítico de la situación”, menciona la resolución 01/26 de la Junta Municipal.

Este documento fue firmado por el intendente municipal de Paso Barreto, Milciades Arce García (PLRA).

El jefe comunal dijo a ABC Color que estos tramos son competencia del MOPC y que ya se han hecho numerosos reclamos para el mantenimiento y mejoramiento de las rutas, pero no se ha tenido respuesta favorable.

Los habituales usuarios de estas rutas solicitan que estos tramos sean pavimentados.