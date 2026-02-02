Denuncian que obras de modernización de la antigua travesía de la PY02 de Coronel Oviedo se aceleraron por visita presidencial y luego se frenaron

La obra contempla la modernización y duplicación de unos 7,5 kilómetros de la antigua PY02, pero los vecinos y comerciantes afectados aseguran que el avance es extremadamente lento y que en la mayoría de los días ni siquiera se observa a las maquinarias trabajando, situación que genera creciente molestia y perjuicios económicos.

El trazado de 7,5 kilómetros de la Ruta PY 02 está a cargo de la Compañía de Construcciones Civiles S.A., representada —según la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)— por Solano Victorino Cordero Gámez, Mauricio Cordero Codas, Ladislao Acosta Figueredo y Adriana Cordero Codas.

El monto inicial de la obra fue de G. 78.790.985.877, pero con las obras complementarias se prevé un aumento de hasta el 20 %, totalizando una inversión cercana a G. 94.549.183.052.

De acuerdo con los frentistas, el día de la llegada del presidente se realizó de manera apresurada la colocación de capa asfáltica en el tramo oeste del trayecto, dando la impresión de un avance significativo. No obstante, una vez concluida la visita presidencial, las maquinarias desaparecieron nuevamente del lugar, retomándose el ritmo casi nulo de los trabajos.

Sobre el punto, la titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, aseguró que la obra se encuentra dentro de los plazos establecidos y que por el momento no existe ningún tipo de retraso.

Afirmó que las obras se estarían habilitando este año y que las mismas representarían una de las intervenciones más importantes de este gobierno para la ciudad de Coronel Oviedo.

Los afectados exigen que la obra avance de forma sostenida y sin pausas injustificadas, de modo a culminar cuanto antes los trabajos y recuperar la normalidad frente a sus comercios y viviendas, actualmente seriamente afectadas por la prolongada ejecución de la obra vial.