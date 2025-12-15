Duplicación del antiguo tramo de Ruta PY02 de Coronel Oviedo alcanza el 75% de avance

Actualmente, los trabajos se encuentran en la etapa de recapado de las colectoras de la zona este del tramo, así como en la colocación de asfalto sobre las nuevas vías del sector oeste del trayecto.

La modernización del antiguo trazado de 7,5 kilómetros de la Ruta PY02 está a cargo de la Compañía de Construcciones Civiles SA, representada —según la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)— por Solano Victorino Cordero Gámez, Mauricio Cordero Codas, Ladislao Acosta Figueredo y Adriana Cordero Codas.

El monto inicial de la obra fue de G. 78.790.985.877, pero con las obras complementarias se prevé un aumento de hasta el 20%, totalizando una inversión cercana a G. 94.549.183.052.

El fiscalizador de la obra por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ingeniero Gabriel Echauri, indicó que tanto en la troncal como en la colectora sur ya se está aplicando la capa asfáltica.

Señaló que este año se registraron abundantes lluvias, situación que retrasó levemente la entrega de la obra, pero que a este ritmo los trabajos concluirían alrededor del mes de mayo.

Indicó, además que en una primera etapa se habilitará la capa asfáltica y posteriormente el parque lineal, aunque aclaró que los espacios de esparcimiento también se están ejecutando de manera paralela. Añadió que la obra avanza dentro de los plazos establecidos y que su culminación está garantizada.

Con la duplicación y construcción del nuevo desvío de la Ruta PY02 que cruza por Coronel Oviedo, la antigua vía había quedado prácticamente abandonada, situación que afectó a varios comercios de la zona.

Sin embargo, tras varios años de reclamos ciudadanos, el Gobierno concretó una nueva inversión millonaria para modernizar el trayecto.

Esta obra podría generar nuevamente importantes beneficios económicos para los comercios de la zona, que se vieron seriamente afectados por el desvío de la Ruta PY02.