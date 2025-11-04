Coronel Oviedo: duplicación y modernización del antiguo trazado de la ruta PY02 registra 70 % de avance

La modernización del antiguo trazado de la ruta PY02 está a cargo de la Compañía de Construcciones Civiles SA, representada —según la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)— por Solano Victorino Cordero Gámez, Mauricio Cordero Codas, Ladislao Acosta Figueredo y Adriana Cordero Codas. El monto de la obra prevista fue de G. 78.790.985.877, pero por las obras complementarias se estaría aumentando hasta un 20 %, lo que totalizaría una inversión cercana a G. 94.549.183.052.

El proyecto de modernización del antiguo trazado de la ruta PY02 tuvo importantes cambios y actualmente contempla la duplicación total de la vía, la construcción de un parque lineal equipado con mobiliario urbano y la iluminación completa de todo el trayecto.

El fiscalizador de la obra por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ing. Gabriel Echauri, manifestó que en el contrato inicial no estaba estipulada la duplicación de la antigua travesía de la zona oeste del trayecto, sino que solo se tenía previsto el recapado de la antigua calzada.

Sin embargo, la ciudadanía y las autoridades locales pidieron que también sea duplicada para mejorar el tránsito en la zona. Ante esta situación, se decidió gestionar la adenda del contrato para incluir la duplicación total de la vía. Indicó que la adenda aún no fue aprobada, pero que las obras ya se están realizando para agilizar el tiempo de entrega.

Actualmente, la obra presenta un 70 % de avance del 120 % del proyecto inicial, teniendo en cuenta que se sumaron un 20 % más de trabajos a lo previsto originalmente. Agregó que, con esta situación, el plazo de entrega —que estaba previsto para finales de este año— se extendió hasta mediados del próximo año debido a la adenda de obras y a las continuas lluvias registradas en los últimos días.

La duplicación de la antigua travesía de la ruta PY02 es el resultado de una lucha ciudadana desde 2018, año en que se inició la construcción de la circunvalación de la ruta PY02, que desvía el tránsito del casco urbano de esta ciudad.

Con esta obra se busca potenciar nuevamente el comercio en Coronel Oviedo, especialmente el de los locales ubicados sobre la antigua travesía de la ruta PY02, que atraviesa la capital del departamento de Caaguazú.