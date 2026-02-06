Cuestionan uso de recursos públicos en campaña electoral de intendente de San Bernardino

Un denunciante, que decidió mantener su identidad en el anonimato por temor a represalias, afirmó que medicamentos proveídos por el Ministerio de Salud Pública estarían siendo repartidos a correligionarios a bordo de un vehículo perteneciente a la Codeni, utilizando combustible de la Municipalidad.

Según la denuncia, las entregas serían encabezadas por el director del Policlínico de San Bernardino, Rodrigo Agüero, en acciones que coinciden con el periodo de campaña política del jefe comunal.

La situación genera mayor preocupación atendiendo a la constante queja ciudadana por la falta de medicamentos en los servicios públicos de salud, lo que pone en tela de juicio el uso discrecional de insumos que deberían estar destinados exclusivamente a la atención sanitaria.

Lea más: Congreso da una semana a intendente de San Bernardino para reponer busto de Bernardino Caballero o será denunciado

Duras críticas desde la Junta Municipal

El concejal Wilfrido Villanueva (ANR) criticó duramente la figura del intendente y afirmó que él realiza sus campañas en los hospitales con medicamentos del pueblo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Dijo que “Ruiz Díaz ya no le va a engañar a nadie”, señalando que pasó de mostrarse humilde a actuar con soberbia. Además, sostuvo que el jefe comunal “está ahí nomás como un títere”, insinuando que no toma decisiones propias en la administración municipal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Villanueva también apuntó al entorno familiar del intendente y mencionó que su hermano, actual secretario general de la Municipalidad, estaría construyendo una vivienda de alto valor en un terreno perteneciente a su suegra, pese a que, según dijo antes de ingresar a la función pública, “no tenía nada”.

Director del Policlínico niega reparto de medicamentos

El director del Policlínico de San Bernardino, Rodrigo Agüero, desmintió categóricamente que en la institución se realice el reparto irregular de medicamentos con fines políticos, como se menciona en las denuncias.

Agüero indicó que ninguna persona puede retirar medicamentos del policlínico sin su autorización y aseguró que ese tipo de prácticas “no ocurren dentro de la institución”. “Tenemos muchas cosas buenas que mostrar, eso también hay que resaltar”, expresó.

En relación al intendente Emigdio Ruiz Díaz, el director indicó que el jefe comunal suele trasladar a pacientes en varias ocasiones, pero aclaró que lo hace en su vehículo particular o a veces en su motocicleta.

“El intendente siempre visita el centro asistencial eso es cierto, pero yo desmiento totalmente que él reparta medicamentos del policlínico. Si llega a comprar medicamentos de otro lado, ya no sé”, puntualizó.

Antecedentes que pesan

El 12 de abril de 2023 el Ministerio Público imputó a Emigdio Ruiz Díaz por presuntos malos procedimientos en el manejo de los residuos sólidos y por el incumplimiento de normas ambientales en la ciudad.

En enero de 2023, la administración municipal aprobó la contratación del Consorcio Cuatro Estaciones para el servicio de recolección de basura, representado por Javier Báez Galeano y María Laura Cañete, hija de Adelaida Cañete, accionista del Grupo El Farol, empresa conocida por concentrar el negocio de residuos en Asunción y el área Central, extendiendo posteriormente su influencia al interior del país.

El contrato establece la recolección diaria de residuos y prevé multas de hasta 700 millones de guaraníes en caso de incumplimiento. Sin embargo, reiteradas denuncias vecinales evidencian que el control y la fiscalización por parte del municipio son prácticamente inexistentes.

A estos antecedentes se suma la reciente decisión del intendente de prohibir el funcionamiento de discotecas en el Anfiteatro José Asunción Flores, medida que, lejos de resolver el problema, habría trasladado el impacto del ruido a zonas residenciales de San Bernardino.

Silencio oficial

Hasta el momento, el intendente Emigdio Ruiz Díaz no respondió a los intentos de este medio por obtener su versión sobre los hechos señalados.

Estamos abiertos si el jefe comunal quiere referirse a las denuncias y antecedentes expuestos.