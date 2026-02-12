Colapsa puente de madera en Ciervo Blanco y deja aislada a la comunidad

Un camión volquete cayó al cauce de un arroyo luego de que el puente de madera de la comunidad de Ciervo Blanco, distrito de San Juan de Ñeembucú, colapsara al no soportar el peso del vehículo que transportaba arena.

El conductor y propietario del camión fue identificado como Rodolfo Pérez Espíndola (56), oriundo de la ciudad de Pilar, quien resultó afectado económicamente por el accidente, ya que debió asumir los costos de la reparación del rodado.

El derrumbe de la estructura dejó aislada a la población de Ciervo Blanco, al tratarse de un paso clave que conecta a la comunidad con la ruta PY19, generando preocupación e insatisfacción entre los habitantes de la zona.

Pobladores señalaron que ya habían advertido sobre el estado de abandono del camino y la fragilidad del puente, cuya estructura había sido reparada de manera precaria con apoyo comunitario.

El jefe del Distrito 12 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ingeniero Pedro Cantero, explicó que el puente no estaba preparado para soportar cargas de entre 25 y 30 toneladas, como la del camión involucrado en el incidente que transportaba arena lavada.

El funcionario indicó que se dispuso el envío de maquinaria pesada, incluyendo una retroexcavadora (oruga), para retirar el vehículo del lugar. Añadió que se evalúa sacar el camión por un camino alternativo que atraviesa una propiedad privada.

Finalmente, Cantero señaló que se trabajará con los vecinos para mejorar la estructura del puente, recordando que se trata de un camino vecinal, mientras la comunidad espera una solución que garantice la circulación segura y evite nuevos accidentes.

Laureles–Yabebyry, intransitable

El trayecto de unos 30 kilómetros que une Laureles con Yabebyry (Misiones) se encuentra prácticamente intransitable debido a la gran cantidad de arena blanca acumulada en el camino.

Conductores que circulan por la zona reportan serias dificultades para avanzar, especialmente en varios tramos donde los vehículos quedan atascados.

Camiones repartidores de mercaderías y automóviles livianos son los más afectados por la situación.

En muchos casos, los conductores deben recurrir a tractores de establecimientos ganaderos cercanos para poder continuar el viaje.

La situación genera retrasos en la entrega de productos y complicaciones para los pobladores de la zona.

Transportistas y viajeros reclaman la intervención urgente de las autoridades para mejorar la transitabilidad del camino.

Los usuarios del trayecto cuestionan la falta de mantenimiento vial en este sector del departamento.

Incluso, algunos conductores expresaron críticas hacia el partido de gobierno (ANR) por la falta de soluciones.

En un video grabado por un automovilista que quedó atascado, un hombre afirmó que la población lleva “casi cien años” en la misma situación gracias al Partido Colorado.

“Decile a Santi Peña que arregle este trayecto”, expresó el poblador, reflejando el malestar de quienes dependen de esta vía de comunicación.