Realizan colecta solidaria para la creación de la Universidad Nacional de Amambay

Una maratón solidaria denominada “Todos por la UNAM”, tuvo lugar este sábado en la ciudad de Pedro Juan Caballero, en la plaza que lleva el mismo nombre.

En la oportunidad, la comunidad hizo llegar aporte económico y donó libros. Con esta iniciativa se busca obtener los recursos económicos suficientes para equipar una biblioteca física y virtual y cumplir con todas las exigencias legales en materia de educación superior para la creación de la Universidad Nacional de Amambay (UNAM).

Primeramente, se pretende ofrecer siete carreras universitarias a jóvenes que no pueden cubrir sus estudios universitarios en el sector privado por ser de escasos recursos financieros.

Piden apoyo económico para lograr el objetivo

Desde la Asociación de Profesionales para el Desarrollo del Departamento de Amambay, que impulsa la creación de la Universidad Nacional de Amambay (UNAM), indicaron que es necesario alcanzar unos 700 millones de guaraníes para dar continuidad al proyecto de creación de la misma.

El doctor Ulise Arias, presidente de dicha entidad, manifestó que la colecta sigue abierta y para el efecto se habilitó una cuenta bancaria.

Unos 21.000 jóvenes se beneficiarían con la creación de la UNAM, afirman

El doctor Ulise Arias, indicó que se estima que unos 21.000 jóvenes de Amambay, tendrían la posibilidad de seguir una carrera universitaria con la eventual creación de UNAM.

“Esos 21.000 jóvenes están hoy sin esperanza de continuar sus estudios universitarios porque son de escasos recursos. Además, estamos en la frontera, donde fácilmente un joven puede desviarse del buen camino debido a la falta de oportunidades”, expresó Arias.

Con la creación de la UNAM, se pretende habilitar siete carreras de Educación Superior, que actualmente son muy demandadas pero inalcanzables para los que no cuentan con recursos económicos como Odontología, Veterinaria, Ingeniería Civil e Informática, Arquitectura, entre otras, según informaron los proyectistas.