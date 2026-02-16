Frentistas exigen limpieza de desagüe cloacal cerca de la Municipalidad de Carapeguá

Según los frentistas, a pesar de los reiterados pedidos, las autoridades municipales aún no dieron solución al problema de salubridad que afecta la calle Mariscal Estigarribia, esquina Iturbe, y baja hacia la calle Pedro Juan Caballero. “Ni siquiera con este calor se puede salir a despejarse debido a la insalubridad”, afirmó la vecina Sonia Candia.

La situación preocupa especialmente porque el agua servida pasa frente a la escuela Monseñor Ángel Nicolás Acha, donde la vereda también está cubierta de escombros y restos de ramas, lo que imposibilita que los transeúntes circulen con seguridad. A pocos días del inicio de clases, estas condiciones dificultan recibir a los alumnos.

La denunciante señaló que ya realizó reclamos a concejales y al inspector general Pablo Chamorro, pero hasta el momento no hay solución.

Los vecinos criticaron que el registro de agua servida que está filtrando se encuentra a una cuadra de la Municipalidad y a pesar de todo las autoridades municipales no intervienen.

Los lugareños aseguran que ninguna cuadrilla fue enviada a limpiar y mantener el lugar salubre. Exigen acción inmediata de las autoridades antes del inicio del ciclo lectivo para garantizar salubridad y seguridad en la zona.

El inspector general Pablo Chamorro indicó que la cuadrilla está trabajando en el lugar para resolver el problema planteado por los vecinos.