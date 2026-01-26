Vecinos denuncian problema de saneamiento ambiental en distritos de Paraguarí

La ausencia de un sistema de alcantarillado y de una planta de tratamiento obliga a muchas familias a arrojar sus residuos líquidos a la vía pública. En Paraguarí, las aguas negras recorren tramos de la ruta PY01, Mariscal Francisco Solano López y dicha situación hace más de 20 años que vienen denunciando.

Las avenidas del microcentro se llenan de desperdicios cloacales provenientes de viviendas y comercios, despidiendo un olor nauseabundo que afecta a transeúntes, automovilistas y motociclistas. Arminda López, pobladora, denunció que los charcos de agua servida y el mal olor son un problema diario.

Los vecinos ya hicieron llegar sus quejas a la Municipalidad, pero no reciben respuesta. Tampoco se informa si existe un proyecto de inversión para instalar una red de desagüe cloacal pública.

Se intentó contactar al intendente Marcelo Simbrón (ANR), pero el mismo no respondió mensajes ni llamadas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Aguas servidas inundan calles de Paraguarí

Falta mantenimiento y cuentan con proyecto de alcantarillado

En Carapeguá, vecinos del barrio San Francisco se quejaron debido a que la mayoría de las calles son regadas diariamente por aguas servidas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Existe una red de desagüe cloacal que ya perdió su vida útil y que colapsó, por lo que requiere mantenimiento urgente para dar solución al problema, señaló Vidal Mosqueira.

Las aguas servidas también invaden varias cuadras del barrio sin que las autoridades comunales intervengan. El sumidero reventó hace varios días y, desde entonces, el agua sucia corre por las calles del lugar. Los vecinos soportan el fétido olor y, pese a reiteradas quejas presentadas ante la Municipalidad, no logran una solución al inconveniente.

Lea más: Carapeguá: obras de alcantarillado dejan calles intransitables, según denuncias

El inspector general de la Municipalidad local, Pablo Chamorro, explicó que en la fecha una cuadrilla de operarios de la Comuna se trasladará al lugar para hacer trabajos de desagüe y mantenimiento de la red pública.

Alegó que el sistema ya colapsó, pero que en el distrito ya se iniciaron las obras de un proyecto de alcantarillado sanitario, desarrollado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el cual, una vez concluido, dará solución a estos problemas.

Aseguró que, mientras culminan las obras, la Municipalidad se encuentra realizando el mantenimiento de la red de aguas servidas en diferentes tramos de la ciudad.