Ministerio de Trabajo alerta sobre intentos de estafa a través de correos maliciosos

Ante la circulación de correos electrónicos maliciosos que notifican supuestas inspecciones laborales programadas, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) compartió un comunicado vía redes sociales.

“El MTESS alerta a la ciudadanía y al sector empresarial sobre la circulación de correos electrónicos maliciosos que notifican falsamente la realización de inspecciones laborales programadas e incluyen enlaces para acceder a supuesta información adicional”, explica el comunicado.

Seguidamente aclaró que estos mensajes no fueron emitidos por la institución y no corresponden a los procedimientos oficiales de fiscalización.

“Ante la recepción de estos correos, se recomienda no hacer clic en enlaces, no responder y no compartir información. Asimismo, sugiere eliminarlos y reportar el hecho a los canales correspondientes.

Para finalizar, dentro del comunicado aclaran que el correo oficial de la Dirección de Fiscalización para notificaciones es: dgifparaguay@mtess.com.py