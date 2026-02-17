MEC construye cancha sintética en colegio capitalino, mientras otros se caen a pedazos

Muchos colegios del país no se encuentran en condiciones para el inicio de clases; sin embargo, desde el Ministerio de Educación (MEC) utilizan los recursos para la construcción de una cancha sintética en un colegio capitalino.

El popular colegio Ysaty de la capital del país contará con una cancha sintética reglamentaria, cuya construcción durará un mes, según confirmó el director Blás Dubrez.

Al ser consultado sobre las denuncias en redes sociales respecto a la infraestructura edilicia y eléctrica de la institución, aseguró que todo está en condiciones para el inicio de clases.

“Está en buenas condiciones y podemos jactarnos por la institución que tenemos y las condiciones en que está”, enfatizó.

Agregó que las aulas no cuentan con acondicionador de aire, pero sí ventiladores para las 48 secciones donde se encuentran unos 800 alumnos.

Finalmente, manifestó que el gasto de la institución es alto, porque ocurren sucesos de manera diaria, que tienen que ser resueltos.

Por su parte, el ministro manifestó que no es solo un proyecto de infraestructura, es una apuesta al deporte, a la salud y a la formación integral de nuestros jóvenes.