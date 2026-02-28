Marzo azul: el cáncer de colon es curable en el 90% de los casos si se detecta a tiempo

Cada 31 de marzo se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Colon, una fecha clave para recordar que, aunque esta enfermedad sigue cobrando miles de vidas, actualmente se cuenta con las herramientas necesarias para prevenirla, detectarla y curarla.

Lea más: Cáncer de colon: todo lo que necesitás saber sobre la enfermedad

A nivel global, el cáncer colorrectal se posiciona como el tercer tipo de cáncer más frecuente y la segunda causa de muerte por esta patología. En Paraguay, la situación es igual de crítica: ocupa el tercer lugar tanto en diagnósticos como en mortalidad, afectando por igual a hombres y mujeres.

Según la Sociedad Paraguaya de Gastroenterología y Endoscopia Digestiva (SPGE), el gran desafío radica en que, en nuestro país, muchos casos se detectan en etapas avanzadas, cuando los tratamientos son más complejos.

Factores de riesgo: ¿Quiénes deben estar alerta?

Aunque nadie está exento, existen factores que aumentan considerablemente las probabilidades de desarrollar la enfermedad, advierten desde la SPGE.

Entres estos factores, los especialistas resaltan la edad (tener 45 años o más); antecedentes familiares con cáncer colorrectal o pólipos y padecer enfermedades inflamatorias como la colitis ulcerosa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El estilo de vida también es influyente. Se menciona por ejemplo como factor de riesgo el sedentarismo, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol y obesidad.

La alimentación también es importante. Las dietas pobres en fibra y altas en grasas o carnes procesadas, son un peligro.

Síntomas de alarma

Es vital entender que el cáncer de colon puede no presentar señales en sus inicios. Por ello, no se debe esperar al dolor para consultar. Algunos signos de advertencia incluyen:

Sangre en las heces o sangrado rectal (nunca es normal).

Cambios persistentes en el ritmo intestinal (diarrea o estreñimiento).

Dolor o distensión abdominal frecuente.

Pérdida de peso inexplicable, anemia o fatiga extrema.

Lea más: Cáncer colorrectal: cuatro mitos sobre la enfermedad, una de las más frecuentes en Paraguay

Las herramientas que salvan vidas

La detección temprana es la diferencia entre la vida y la muerte. Actualmente, existen dos estudios fundamentales y complementarios.

Test de Sangre Oculta (FIT): Es una prueba simple y no invasiva que detecta hemoglobina humana no visible. A diferencia de métodos antiguos, no requiere dieta previa y es muy preciso. Se recomienda realizarlo una vez al año a partir de los 45 años en personas sin antecedentes. Colonoscopía: Es el estudio más completo. Permite visualizar el intestino y remover pólipos antes de que se vuelvan malignos. Se realiza bajo sedación y requiere una preparación previa con laxantes para limpiar el colon.

Lea más: Consumo de ultraprocesados explicaría aumento de cáncer de colon en jóvenes, según estudio

“El cáncer de colon se puede prevenir y es curable en más del 90% de los casos si se detecta a tiempo. La clave es no postergar los controles”, afirmaron las doctoras Sady Gauto y Lorena Martínez. Ambas instan a la población de 45 años o más, o a quienes presenten síntomas, a no dejar pasar el tiempo y consultar con un gastroenterólogo.

Marzo Azul: sumate a la prevención

En el marco de las actividades de concienciación, la Sociedad Paraguaya de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva invita a la ciudadanía a participar de la gran Corre Caminata 5K.

La actividad será el domingo 15 de marzo en el Parque Ñu Guazú a partir de las 07:00.