Fallece presidente la Junta de Ñemby, Oscar Valinotti

Su deceso se produjo a las 20:30 de hoy en el Hospital Distrital de Ñemby. Según allegados del doctor Oscar Valinotti (ANR), el entonces concejal ya presentaba algunas molestias de salud. Mencionaron que fue a su clínica a realizarse un rápido chequeo médico, que salieron alterados.

El concejal Néstor Velázquez (PLRA) confirmó el deceso del actual presidente de la Junta.

“A todos nos sorprendió, porque hasta esta tarde estábamos conversando sobre algunos puntos. Ahora nos enteramos de lo ocurrido. A todos nos sorprende, porque no teníamos conocimiento de que fuera una persona con alguna enfermedad de base”, manifestó el edil.

Este era su primer periodo como concejal de la Junta Municipal, y desde hacía dos periodos se desempañaba como presidente.

Lea más: La intervención de la Municipalidad de Ñemby, en agenda de Diputados

Falleció presidente de la Junta de Ñemby

El doctor Oscar Valinotti respondía a Fuerza Republicana y apuntaba a buscar su segundo periodo como concejal de la Junta Municipal de la ciudad de Ñemby.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al quedar acéfalo el cargo de la presidencia de la Junta Municipal, automáticamente asume como presidente el vicepresidente de la Junta, esto teniendo en cuenta las normativas de la Junta Municipal.

El vicepresidente actual de la Junta Municipal es el concejal Vicente Denis (PLRA). El cargo de la vicepresidencia se llevará a votación para que otro concejal ocupe el cargo.