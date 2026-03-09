Nacionales
09 de marzo de 2026 - 19:06

Amambay se suma a la campaña de vacunación contra el sarampión y la rubéola

Integrantes de Salud Pública y otras instituciones asistieron al acto de lanzamiento de la campaña en Pedro Juan Caballero.
La XIII Región Sanitaria realizó un acto en la ciudad de Pedro Juan Caballero este lunes, en el marco del lanzamiento de la campaña nacional contra el sarampión y la rubéola. En Amambay, pretenden vacunar a 16.000 niños de 1 a 5 años, según indicaron las autoridades sanitarias. Los responsables de la inmunización en los seis distritos de este departamento instaron a los padres y tutores a aportar su parte para el éxito de la campaña en esta parte del país.

Por Eder Rivas

El lanzamiento de la campaña de vacunación contra el sarampión y la rubéola se puso en marcha este lunes en todo el territorio nacional. En Pedro Juan Caballero, el acto se realizó en la Escuela Básica Nº 710 “Don Carlos Antonio López”.

Los responsables de la campaña en Amambay indicaron que el objetivo consiste en vacunar a unos 16.000 niños en el décimo tercer departamento del país.

Aplicaron la primera dosis de la vacuna durante el acto de lanzamiento de la campaña en Pedro Juan Caballero.
Instan a vacunar a los niños

El doctor Pablo Ayala, director de la XIII Región Sanitaria, destacó la importancia de la campaña y señaló que en Amambay es aún más importante lograr el objetivo, teniendo en cuenta la condición de departamento fronterizo con Brasil y el ingreso masivo de personas provenientes de aquel país.

La jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en Amambay, doctora Dina Núñez, instó a los padres, madres y tutores de los niños de 1 a 5 años a aportar su parte para que se logre el objetivo de inmunizar a los 16.000 niños en esta zona. Dijo que con la campaña se llegará a las instituciones educativas y a las casas.

También mencionó que el vacunatorio del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero estará abierto de lunes a lunes desde las 07:00 para facilitar la vacunación.