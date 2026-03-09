Amambay se suma a la campaña de vacunación contra el sarampión y la rubéola

El lanzamiento de la campaña de vacunación contra el sarampión y la rubéola se puso en marcha este lunes en todo el territorio nacional. En Pedro Juan Caballero, el acto se realizó en la Escuela Básica Nº 710 “Don Carlos Antonio López”.

Los responsables de la campaña en Amambay indicaron que el objetivo consiste en vacunar a unos 16.000 niños en el décimo tercer departamento del país.

Instan a vacunar a los niños

El doctor Pablo Ayala, director de la XIII Región Sanitaria, destacó la importancia de la campaña y señaló que en Amambay es aún más importante lograr el objetivo, teniendo en cuenta la condición de departamento fronterizo con Brasil y el ingreso masivo de personas provenientes de aquel país.

Lea más: En Fuerte Olimpo inmuniza a los niños contra el sarampión y la rubéola

La jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en Amambay, doctora Dina Núñez, instó a los padres, madres y tutores de los niños de 1 a 5 años a aportar su parte para que se logre el objetivo de inmunizar a los 16.000 niños en esta zona. Dijo que con la campaña se llegará a las instituciones educativas y a las casas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También mencionó que el vacunatorio del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero estará abierto de lunes a lunes desde las 07:00 para facilitar la vacunación.