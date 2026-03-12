Declaran de interés turístico la 55ª edición del Torneo Internacional de Pesca de Semana Santa en Pilar

El Torneo Internacional de Pesca de Semana Santa es organizado por el Club Deportivo Pilares y el Club Social y Deportivo Internacional Copa Perú, instituciones que cada año convocan a pescadores deportivos de distintos puntos del país y también del extranjero.

De acuerdo con los organizadores de la 55ª edición, se espera la participación de alrededor de 500 competidores provenientes de Paraguay, así como de Argentina, Uruguay y Brasil.

La realización del torneo genera habitualmente un importante movimiento económico en la ciudad de Pilar, con impacto positivo en los sectores hotelero, gastronómico y comercial.

La declaración de interés turístico también incluye el 26º aniversario del Club Social y Deportivo Internacional Copa Perú, entidad que forma parte de la organización del tradicional evento.

Programa de actividades

Las actividades comenzarán el miércoles 1 de abril a las 19:00 con la inscripción para las modalidades embarcada a motor, embarcada a remo y pesca de playa.

A las 19:30 se realizará el acto de inauguración y lanzamiento oficial del torneo, seguido de una cena de bienvenida para las delegaciones nacionales y extranjeras.

El jueves 2 de abril, desde las 08:00, continuarán las inscripciones para pesca de playa y embarcada a remo.

Entre las 09:00 y 11:00 se disputarán las pruebas en las categorías mayores y damas, en ambas modalidades.

Por la tarde, desde las 15:00 hasta las 16:30, se desarrollarán las competencias de playa para las categorías piky, cadetes, infantil y juvenil. La jornada concluirá a las 18:00 con un refrigerio y la premiación.

El viernes 3 de abril se realizará la inscripción para la modalidad embarcada a motor desde las 08:00.

A las 11:00 se efectuará la inspección y fiscalización de embarcaciones, mientras que a las 11:30 se llevará a cabo la tradicional largada desde la Costanera de Pilar, un evento que convoca cada año a gran cantidad de espectadores. La prueba culminará a las 17:00.

Finalmente, el sábado 4 de abril, a las 07:00 se realizará nuevamente la inspección de embarcaciones y a las 08:00 se iniciará la competencia embarcada a motor, que finalizará a las 12:00.

Posteriormente, a las 13:00, se realizará un almuerzo de confraternidad con la entrega de premios y la despedida de las delegaciones.

Los interesados en participar pueden comunicarse a los teléfonos (0981) 919 709 o (0975) 434 624. El evento se desarrolla bajo el eslogan: “Nuestros peces, nuestro futuro: pesca con devolución”.