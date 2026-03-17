“No pido dinero; exijo el derecho a vivir”: el clamor de la madre de un niño con leucemia

Ariel Benjamín (4 años), ha pasado la mayor parte de su vida librando una batalla contra la leucemia linfoblástica aguda. Diagnosticado a los 20 meses de edad, el pequeño ya pasó por internaciones prolongadas y rigurosas sesiones de quimioterapia. Hoy, su última oportunidad de vida depende de un costoso medicamento que espera desde hace meses.

El pequeño, quien recientemente abandonó su internación en el Hospital de Clínicas y se encuentra recuperando defensas en su hogar, necesita con urgencia Blinatumomab, un fármaco de alta complejidad, indispensable para estabilizar su salud y permitirle acceder a un trasplante de médula ósea. Sin este paso previo, el trasplante —y la posibilidad de cura— es inalcanzable.

El costo del tratamiento es prohibitivo para cualquier familia paraguaya. Con cada ampolla rondando los G. 30 millones, el tratamiento completo supera los US$ 105.000. Ante esta imposibilidad económica, la familia recurrió a la Justicia.

Recurso de amparo y prolongada espera

El pasado 5 de enero se presentó un recurso de amparo judicial ante la Defensoría del Pueblo, el cual fue notificado oficialmente al Ministerio de Salud Pública (MSPBS) el 15 de enero. Sin embargo, a pesar de la orden judicial y la gravedad del cuadro, la compra del medicamento sigue paralizada por cuestiones administrativas.

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“No estoy solicitando ayuda económica a la ciudadanía; exijo que el Estado cumpla con su obligación de garantizar la vida de mi hijo”, pidió con firmeza Celeste Zalema, madre de Benjamín.

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La respuesta oficial

Desde el Ministerio de Salud, el asesor jurídico Gustavo Irala confirmó a ABC que ya existe una licitación adjudicada a la firma Farmacéutica Paraguaya SA, único oferente.

Según datos encontrados en la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el proceso de LNR 101/26 bajo el ID 5543 contempla la adquisición de 24 viales, por un monto total de G. 685.196.400, igual a US$ 105.985 al cambios del día.

El retraso se debe a la falta de emisión del certificado de disponibilidad presupuestaria, respondió Irala a ABC. “Se hizo una licitación, que se encuentra adjudicada. Se encuentra en proceso la emisión del certificado de disponibilidad presupuestaria”. expresó.

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Sobre la espera, la madre del niño expresó: “La leucemia no entiende de procesos administrativos ni de firmas faltantes. Cada día de retraso es un día de ventaja que se le otorga a la enfermedad”. Para Benjamín, el cumplimiento del amparo es su única posibilidad de futuro en esta carrera contra el tiempo.