Luque: suspenden la construcción del Teatro Departamental “Julio Correa”

La suspensión de las obras del Teatro Departamental “Julio Correa” en la ciudad de Luque, según explicó el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA),se debe a la falta de definiciones por parte de la Municipalidad de Luque, administrada por Carlos Echeverría (ANR-HC). Mencionó, además, que la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) realizó observaciones e incluso recomendó no intervenir en el predio.

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El jefe departamental indicó que, pese a que el proceso licitatorio se encontraba concluido, con contrato firmado y orden de inicio de la obra, el escenario de trabas políticas terminó comprometiendo la eficiencia del uso de los recursos públicos.

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"No están dadas las garantías para continuar. No vamos a permitir que una obra tan importante se vea afectada por trabas externas que terminan perjudicando a la ciudadanía", expresó Ricardo Estigarribia.

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El proyecto, identificado con el ID 470864 en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP),contemplaba la construcción del teatro y dependencias como sala de música, canto y otras especialidades.

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La inversión que debía realizar la Gobernación de Central es de G. 10.387 millones, con un plazo de ejecución de 450 días, tras la firma del contrato en noviembre de 2025 con Antonio Rafael Cabrera Burgos.

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Hijo de Julio Correa lamenta situación

Por otro lado, el hijo de Julio Correa, Julio Correa Martínez, lamentó el hecho. Consideró que no deberían importar los colores políticos cuando se trata de mejoras para la ciudadanía.

“Este lugar, de haberse realizado la obra, hubiera servido para todos los luqueños, tanto para el presente como para el futuro", expresó.

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El proyecto quedó suspendido en febrero de 2026, a pedido de la empresa contratista, que solicitó la suspensión temporal ante la falta de respuestas institucionales y la indicación de no intervención emitida por la SNC.

Intendente y SNC se llaman al silencio

Intentamos contactar con el intendente de Luque, Carlos Echeverría, para trasladar la queja de la Gobernación de Central, pero no respondió nuestros mensajes ni las llamadas vía telefónica.

Igualmente, consultamos a la Dirección de Comunicación de la SNC sobre la denuncia que realizó el gobernador de Central, pero no obtuvimos respuesta.

Estamos abiertos en caso de que deseen referirse a las denuncia del jefe departamental de Central.

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Actualmente, en Luque se cuenta solo con una Escuela Municipal de Música, que brinda espacio a jóvenes para estudiar la ejecución de instrumentos musicales. No obstante, no cuentan con otros tipos de talleres o cursos como danza, teatro y otros relacionados con el arte, que anteriormente se dictaban en la Casona Julio Correa.