Ordenan captura de un abogado por incumplimiento del deber alimentario

Este miércoles se dio a conocer que la jueza Sandra Kirchhofer, del Juzgado Penal de Ejecución Cuarto Turno, revocó la suspensión a prueba de la ejecución de la condena del abogado Manuel Enrique Radice Zárate.

Como parte de su resolución, la magistrada ordenó a la Policía Nacional la captura del profesional y cuando se produzca su detención, se debería dar su remisión a la cárcel de Tacumbú, en libre comunicación y a disposición del mencionado juzgado.

Sobre el abogado y político pesa una causa por incumplimiento del deber legal alimentario que data del 2022. Según los antecedentes, había sido condenado a dos años de cárcel, pero con suspensión de ejecución de la condena.

Abogado suspendido

La Superintendencia General de Justicia de la Corte Suprema de Justicia había oficializado la suspensión del abogado Manuel Enrique Radice Zárate por un plazo de ocho meses, en medida que rige desde el 6 de febrero hasta el 6 de octubre de 2026.

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