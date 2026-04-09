Traba legal frena la entrega de fármacos contra el VIH por la OPS, según Salud

El Ministerio de Salud Pública expresó su posición tras las denuncias realizadas por la Fundación Vencer, que alertó sobre un desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales de VIH.

José Ortellado, director de Rectoría y Vigilancia de la Salud, confirmó que el problema central se debe a una traba legal con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que afecta específicamente al fármaco Tenofovir.

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Detalló que Paraguay adquiere casi la totalidad de sus retrovirales a través de la OPS, con pedidos que se realizan con un año de antelación. Sin embargo, el suministro de Tenofovir se detuvo en diciembre pasado cuando la OPS informó que la droga aparentemente había sido patentada en Paraguay por una firma privada. Según la reglamentación, si existe una representación local con patente, ellos no pueden proveer el medicamento.

Tras una investigación, el Ministerio de Salud confirmó que no figura ninguna empresa con dicha representación en el país. “Esa respuesta ya la pasamos a la OPS para que tengan conocimiento de que no hay representación local y se pueda retomar el mecanismo de compra”, explicó Ortellado.

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Este error administrativo obligó a reiniciar los trámites, un proceso que demorará entre 60 y 90 días para que el medicamento vuelva a estar disponible.

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Detalló además que Salud agotó las instancias de pedidos de donación o préstamo de este medicamento a países vecinos, aunque existe un estricto control de sus propios inventarios.

Hay esquemas alternativos, sostiene Salud

Ante la falta de Tenofovir, Salud asegura que existen alternativas. El programa ofrece actualmente esquemas de “triple terapia” (tres drogas en una sola pastilla) y otras combinaciones sugeridas por la propia OPS para no interrumpir los tratamientos.

Por otro lado, el director habló sobre otro fármaco reclamado, el Dolutegravir. Señaló que una carga importante llegó el pasado 31 de marzo y ya fue distribuida a los centros asistenciales desde este lunes.

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“A la gente le explicamos sobre la medicación alternativa y se soluciona el problema de los medicamentos faltantes”, subrayó el profesional.

Cifras del VIH en Paraguay

Tratamiento: actualmente hay 18.000 personas bajo tratamiento activo en el sistema público.

Diagnóstico: de 25.000 métodos de diagnóstico rápido aplicados, se registraron 20.000 personas con diagnóstico positivo .

Prevención (PrEP): el uso de medicación preventiva pasó de 127 personas registradas a 1.753 pacientes que realizan prevención de forma activa.

Las autoridades insistieron en que toda la información sobre el stock de medicamentos está disponible de forma transparente.