Pacientes con VIH denuncian falta de medicamentos y exigen respuestas al Ministerio de Salud

Mediante la Fundación Vencer, los pacientes con VIH, expresan su profunda preocupación por el faltante de drogas antirretrovirales dentro del stock del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, esto sin que la cartera sanitaria conteste a los afectados, según denuncian.

Al respecto, José Escobar, representante de la fundación, señaló que la situación ya es crítica ante la falta de antirretrovirales como el dolutegravir o tenofovir, necesarios para pacientes con comorbilidades como insuficiencia renal o problemas óseos.

“La salud no puede esperar, nuestro tratamiento no puede retroceder; lo que pedimos es información y planteamos también soluciones. ¿Qué pasa cuando no está llegando la medicación? ¿Qué hace el Ministerio? La forma que vemos que se puede conseguir es solicitar donaciones a otros países”, detalló.

Otro punto que mencionó es que la falta de información agrava aún más la crisis, ya que muchos pacientes se enteran de la escasez recién al querer retirar las dosis, pero se recibe un “no hay” como respuesta.

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Abandono del tratamiento

Desde la fundación también reiteraron la posibilidad de compras directas por parte del Estado, ya que en Paraguay no se producen estos fármacos.

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Asimismo, sostuvo que la interrupción del tratamiento conlleva graves riesgos, incluyendo la aparición de efectos secundarios, al igual de que la posibilidad de que los pacientes abandonen sus terapias.

Cuando esto último ocurre, las defensas bajan y la carga viral del paciente aumenta, lo que elimina la condición de indetectable y cuando esto ocurre, se puede transmitir el virus.

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