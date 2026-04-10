Mariano Roque Alonso: vecinos hacen hamburguesada para arreglar calle ante abandono de Municipalidad

Abandonados por la Municipalidad de Mariano Roque Alonso, vecinos del barrio San Jorge de esa localidad vecina de Asunción realizarán hoy una hamburguesada para recaudar fondos para reparar una calle que se encuentra en muy mal estado.

El tramo de la calle Juan Bautista Alberdi entre Luis Alberto de Herrera y Beato Roque González de Santa Cruz presenta profundos pozos que obstaculizan el tránsito y la Municipalidad local –administrada por la intendenta Carolina Aranda (Partido Liberal, PLRA)- no parece interesada en resolver el problema.

Julio César Espínola, vecino del lugar, dijo a ABC Color que el dinero que los vecinos pretenden juntar con la actividad de hoy no será suficiente para realizar todas las reparaciones necesarias, pero serviría para “por lo menos arreglar por partes la calle”.

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Afirmó que los vecinos presentaron formalmente una solicitud a la Municipalidad para arreglar la calle, pero esta no fue aceptada.

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Agregó que la calle se deteriora principalmente por el paso de camiones de gran porte que se dirigen a los puertos que se encuentran en la zona.

¿Cuándo es la hamburguesada?

La hamburguesada tendrá lugar hoy sobre el punto antes mencionado de la calle Alberdi, entre las 19:30 y las 21:30. Las hamburguesas tendrán un costo de 10.000 guaraníes cada una.