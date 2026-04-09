Siempre la autogestión: gracias a pollada reparan sistema eléctrico en escuela

Padres de familia y docentes de la escuela y colegio 12 de Junio, en el barrio Monseñor Bogarín de Mariano Roque Alonso, pusieron manos a la obra para que sus hijos puedan seguir desarrollando sus actividades en las mejores condiciones posibles. Los estudiantes ya habían perdido varios días de clase luego del incendio del sistema eléctrico.

Como salida más rápida y ante el caso omiso de las autoridades educativas, la comunidad recurrió a la típica pollada para recaudar fondos y paliar al menos de forma parcial el problema. Gracias a la actividad lograron recaudar 12 millones de guaraníes, que ya están siendo invertidos en la reparación.

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María Elida Díaz, presidenta de la Asociación de Cooperadora Escolar (ACE), comentó que ya están colocando un tablero principal en la entrada, así como un nuevo tablero independiente para los acondicionadores de aire. Precisó que recibieron un compromiso por parte del municipio local para financiar la mano de obra.

Una obra que quedó pendiente porque se tuvo que priorizar el sistema eléctrico es la ampliación de un aula que anteriormente funcionaba como baño.

Asimismo, mencionó que si la institución educativa funciona, es en gran medida gracias a la voluntad de los padres de familia que constantemente promueven y participan de actividades destinadas al sostenimiento, ya que desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) no reciben respuestas.

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“Hasta el momento brilla por su ausencia el Ministerio, nunca recibimos ninguna ayuda; ni siquiera se apersonaron a preguntar qué necesitamos”, contó la mujer. Agregó además que tienen una limpiadora y una portera a las que pagan gracias a estas actividades y el aporte mensual de G. 10.000 por familia que recibe la ACE.

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