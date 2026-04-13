Indert transfiere 17 hectáreas para el Gran Hospital de Misiones y campus universitario

El intendente municipal de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, José Luis Benítez (ANR-HC), anunció que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) entregó la resolución de titulación de un inmueble de 17 hectáreas que correspondía a la escuela agrícola ubicada en este distrito.

Una parte del terreno será destinada a la construcción del Gran Hospital de Misiones, que actualmente se encuentra en etapa de planificación y proyección. El proyecto apunta a mejorar la atención sanitaria en el departamento.

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El director del Hospital Regional de Misiones, doctor Pablo Aveiro, señaló que la obra sería similar al Gran Hospital del Sur, del departamento de Itapúa, y que, una vez concluida, se constituirá en un centro de referencia para Misiones, Ñeembucú y parte de Paraguarí. La construcción del hospital abarcará aproximadamente 6 hectáreas del predio, precisó.

La otra parte del inmueble será destinada al futuro campus universitario de la Universidad Nacional de Misiones (Unamis).

El predio donde se proyectan ambas obras está ubicado en el kilómetro 203 de la ruta PY01, con dirección hacia la ciudad de San Ignacio, Misiones.