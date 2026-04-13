Nacionales
13 de abril de 2026 - 15:25

Indert transfiere 17 hectáreas para el Gran Hospital de Misiones y campus universitario

Cartel de madera del Ministerio de Agricultura y Ganadería en un campo verde con árboles al fondo, bajo un cielo despejado.
El Indert destinó 17 hectáreas de la escuela agrícola de San Juan Bautista para el Gran Hospital de Misiones y la Universidad Nacional de Misiones.Jesús Riveros

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. El Indert realizó la entrega de la resolución de titulación de un inmueble de 17 hectáreas, correspondiente a la Escuela Agrícola de San Juan Bautista. Una parte pasó al dominio del Ministerio de Salud para la construcción del Gran Hospital de Misiones, actualmente en etapa de planificación y proyección, y la otra fue destinada a la Universidad Nacional de Misiones para el campus universitario.

Por Jesús Riveros

El intendente municipal de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, José Luis Benítez (ANR-HC), anunció que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) entregó la resolución de titulación de un inmueble de 17 hectáreas que correspondía a la escuela agrícola ubicada en este distrito.

Una parte del terreno será destinada a la construcción del Gran Hospital de Misiones, que actualmente se encuentra en etapa de planificación y proyección. El proyecto apunta a mejorar la atención sanitaria en el departamento.

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El director del Hospital Regional de Misiones, doctor Pablo Aveiro, señaló que la obra sería similar al Gran Hospital del Sur, del departamento de Itapúa, y que, una vez concluida, se constituirá en un centro de referencia para Misiones, Ñeembucú y parte de Paraguarí. La construcción del hospital abarcará aproximadamente 6 hectáreas del predio, precisó.

Mapa satelital que muestra la ubicación de la Facultad de Ciencias Veterinarias - UNA y la Escuela Agrícola San Juan Bautista.
Mapa del predio cedido por el Indert para la construcción del Gran Hospital de Misiones y el futuro campus universitario de la Unamis.

La otra parte del inmueble será destinada al futuro campus universitario de la Universidad Nacional de Misiones (Unamis).

El predio donde se proyectan ambas obras está ubicado en el kilómetro 203 de la ruta PY01, con dirección hacia la ciudad de San Ignacio, Misiones.