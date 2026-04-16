Rendirán homenaje a víctimas de la Pascua Dolorosa a 50 años de la represión stronista

La abogada Águeda Pereira, hija de Luis Pereira, desaparecido durante el régimen dictatorial del general Alfredo Stroessner (1954-1989), explicó el programa conmemorativo del 50 aniversario de la represión de 1976 denominada Pascua Dolorosa, donde familias que integraban las Ligas Agrarias Campesinas (LAC) fueron reprimidas brutalmente; algunas personas fueron asesinadas y otras desaparecidas.

En la comunidad son recordadas víctimas como Silvano Ortellado Flores, Martín Rolón Centurión, Ramón Pintos Amarilla y Alejandro Falcón. También, Francisco López, Policarpio López, Adolfo López, Elixto López, Dionisio y Diego Rodas, y Luis Gonzaga Pereira.

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En el acto de recordación y homenaje se prevé la presencia de representantes de organizaciones nacionales. Será una forma de reivindicación de las luchas de personas paraguayas que pensaron diferente, indicó Águeda Pereira.

La actividad incluirá una visita al panteón de Silvano Ortellado Flores. Seguidamente, se compartirá un almuerzo con los presentes en el monolito ubicado en el predio del Instituto Técnico Superior Silvano Ortellado.

Se anuncia la presencia de víctimas de la dictadura de diferentes puntos del país que sobrevivieron al régimen, familiares de las personas desaparecidas, entre otras.

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“Con esto se busca tener viva la memoria, hablar un poco de los legados de esta importante organización agrarista nacional que es las Ligas Agrarias Cristianas, cuyas semillas siguen vivas", dijo Pereira.

También, mencionó que Ligas Agrarias fue la primera organización campesina que tuvo el departamento de Misiones. Posteriormente, se extendió hacia Paraguarí, Concepción y otros puntos del país.

Pereira manifestó que, tras 50 años de la Pascua Dolorosa, una organización de reparación histórica continúa con la búsqueda de las personas desaparecidas para que, por lo menos, puedan tener una sepultura; algunos de ellos todavía no fueron encontrados.

Es por ello que es de suma importancia que los jóvenes que no tuvieron la oportunidad de conocer lo que pasó con relación a las violaciones graves contra los derechos humanos dentro del territorio nacional durante la dictadura puedan informarse y mantener viva la memoria histórica de estos hechos.

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