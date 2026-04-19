El arte tradicional de Tobatí llegará a Alemania para representar la cultura paraguaya

Este importante evento reunirá propuestas artísticas y artesanales de distintos países, convirtiéndose en una vitrina clave para visibilizar la riqueza cultural latinoamericana ante el público europeo. En este contexto, la iniciativa TOBA, reconocida por su labor en la promoción del arte popular de Tobatí, participará con una colección de 16 obras esculpidas en madera liviana obtenida de la raíz del árbol de timbó.

Cada una de estas piezas recrea personajes tradicionales que forman parte del imaginario cultural paraguayo, especialmente aquellos vinculados a las celebraciones de Kamba Ra’anga y San Baltazar, festividades que están cargadas de simbolismo e identidad.

Edgar y Romina Figueredo, hermanos y propietarios de TOBA, destacan el trabajo que viene posicionando el arte de la ciudad cordillerana en escenarios internacionales.

Según señalaron, en sus recorridas suelen observar la artesanía producida en la zona, la adquieren y la exponen en un espacio propio, desde donde también impulsan activamente la promoción del trabajo de los artesanos locales.

En esta ocasión, manifestaron que será un orgullo ver las obras en Leipzig, una ciudad donde se valora profundamente el arte y las expresiones culturales de distintos pueblos.

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Edgar explicó que la Banda Kamba’i es un trabajo cultural infantil que hace tiempo surgió junto al Taller de Arte y Cultura Kamba’i, dirigido por el maestro artesano Teófilo Portillo.

La propuesta rescata la tradición del Kamba Jeroky, una expresión ancestral de música y danza que forma parte de la identidad local.

Asimismo, indicó que, junto con su hermana, admiran el talento de los tobateños y es por eso que buscan exponer la labor de los artesanos y proyectarla a nivel internacional.

Con esta exposición internacional que se realizará, se espera un avance importante para el reconocimiento del arte local, incluyendo piezas elaboradas por niños de la comunidad.

Finalmente, Edgar enfatizó que este logro fue posible gracias al apoyo del Instituto Paraguayo de Artesanía y a los integrantes de la Banda Kamba’i, que fortalecen la proyección cultural de la iniciativa.

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Banda Kamba’i

La Banda Kamba’i está conformada por más de 20 niños y niñas que integran la Escuela y Taller de Arte Kamba’i, ubicada en la compañía Rosado de Tobatí.

La agrupación combina instrumentos, vestimenta y expresiones propias de esta manifestación cultural, transmitiendo historia, valores y sentido de pertenencia a las nuevas generaciones, consolidándose como un patrimonio vivo.

En este espacio, los participantes no solo aprenden a ejecutar música tradicional, sino que también adquieren conocimientos en la elaboración de artesanías, desarrollando así habilidades que refuerzan su identidad cultural y su sentido de pertenencia.

Un aspecto destacado de esta participación es que las piezas que serán expuestas en Alemania fueron elaboradas en su mayoría por los propios integrantes de la Banda Kamba’i, lo que convierte a esta muestra en una oportunidad única para demostrar el talento joven y el valor del trabajo comunitario.

De esta manera, Tobatí no solo expone su arte al mundo, sino que también comparte una historia viva de tradición, aprendizaje y continuidad cultural.

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