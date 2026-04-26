Alerta MAFE: reportan desaparición de cuatro adolescentes

El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) y la Policía Nacional difundieron las fotografías de cuatro adolescentes de entre 13 y 15 años cuyas desapariciones fueron reportadas en las últimas horas.

Una de ellos es Viviana Luján Ortigoza Medina, de 15 años, quien fue vista por última vez el 23 de abril en la Avenida Blas Garay y Pampa Grande del kilómetro 6 Monday, Barrio San Isidro de Ciudad del Este. Viviana es de contextura física delgada, estatura mediana, cutis trigueño y cabello con rulos. Al momento de su desaparición vestía una remera roja, jeans negros y calzado deportivo blanco.

Otra adolescente denunciada como desaparecida es Jazmín Penayo Cáceres, de 15 años, quien fue vista por última vez el 23 de abril en la calle San Ramón del barrio San Ramón en Capiatá. Jazmín es de contextura física delgada, cutis blanco, estatura mediana y cabello negro. Cuando desapareció tenía puesta una remera negra y calza de color rosa.

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También fue reportada la desaparición de Fiorella Anahí Jara Medina, de 13 años, quien fue vista por última vez el 25 de abril sobre la calle Nilo Meyer casi Circiano en la ciudad de San Lorenzo. Fiorella es de contextura física delgada, estatura alta y cutis blanco. Al momento de su desaparición vestía y jeans y pulóver de color azul y calzado deportivo negro.

Juana Elizabeth Cabaña Fernández, de 15 años, es otra adolescente cuya desaparición fue reportada en las últimas horas. La misma fue vista por última vez el 25 de abril en Primera Línea Irrazábal Norte, distrito de Repatriación, Caaguazú. Juana es de contextura física delgada, estatura media, cutis moreno y cabello negro.

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Ante cualquier información, se pide a la ciudadanía comunicarse al 0986 760 083, del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, así como al Sistema 911 o al Fono Ayuda 147 del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.

En todos los casos se encuentra activada la Alerta MAFE, que pone en marcha mecanismos de difusión inmediata en todo el país.

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