Comisario que metió caña y whisky a la cárcel de Tacumbú no será imputado, avisa el fiscal

El comisario Juan Manuel Giménez Cabrera, de 44 años, egresado de la promoción 2003 de la Academia Nacional de Policía, fue capturado el jueves de noche por agentes penitenciarios en el sector de dormitorios asignado a los policías que custodian la cárcel de Tacumbú.

El procedimiento fue encabezado por el propio director del penal, Gustavo Ramón Ferriol Rojas, quien en su reporte a la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios (DGEP) consignó que encontraron 100 petacas de 250 ml de caña Tres Leones etiqueta negra y una botella de 1 l de whisky Ballantines.

Las bebidas estaban en maletas que fueron introducidas esa noche por el comisario Giménez, según los videos del sistema de circuito cerrado del reclusorio.

Giménez estaba designado por la Agrupación de Seguridad como jefe de turno del destacamento policial montado en Tacumbú para apoyar el trabajo de los guardiacárceles. Este apoyo policial se estableció desde la histórica operación Veneratio.

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Su captura se produjo justamente ante las sospechas de que cada vez que entraba de guardia metía elementos prohibidos para su aparente venta dentro de la población penal.

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No hay delito, sostienen

Aunque la grave irregularidad fue comunicada por el Ministerio de Justicia (MJ) y la propia Policía Nacional (PN), el Ministerio Público (MP) probablemente no pueda avanzar en un proceso penal contra el comisario Giménez, debido a que supuestamente su conducta no constituye un delito.

El fiscal de Asunción Joao Carlos Báez, a quien le comunicaron el procedimiento, adelantó este sábado que la conducta del uniformado “no alcanza para una imputación, porque no hay delito ni un crimen”.

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Básicamente, el fiscal sostiene que en el Código Penal u otras normas no existe un hecho punible atribuible al comisario, principalmente porque el alcohol no es una sustancia prohibida, como drogas, por ejemplo.

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A criterio del agente fiscal, el comisario cometió más bien una falta administrativa, que sí ya está siendo investigada por la Dirección General de Asuntos Internos de la Policía Nacional.

Aunque eventualmente sea dado de baja de la Policía, el comisario no sería procesado por la justicia ordinaria.

De hecho, Giménez está de nuevo en libertad y trabajando en su unidad, la Agrupación de Seguridad, que paradójicamente funciona en la propia Comandancia de la Policía, en Asunción.