Cae un presunto microtraficante con drogas y cuaderno de ventas en Fernando de la Mora

El Ministerio Público y la Policía Nacional lograron desmantelar un punto de venta de drogas en la ciudad de Fernando de la Mora. El procedimiento, liderado por el agente fiscal Rodrigo J. Espínola, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, resultó en la detención de un hombre y la incautación de diversas evidencias.

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El allanamiento se realizó en una vivienda ubicada sobre la calle Ytororó, identificada previamente mediante tareas de inteligencia. Los agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional acompañaron la ejecución de la orden judicial.

Evidencias halladas en el lugar

Durante la inspección de la propiedad, los investigadores hallaron dosis de cocaína tipo crack, ya fraccionadas y listas para su entrega.

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Se hallaron además billetes de baja denominación, característicos de la recaudación por la venta de dosis. Había además un cuaderno de anotaciones en el cual se registraban presuntas deudas y movimientos de la comercialización. También se incautó un aparato celular que será sometido a peritaje para determinar posibles vínculos con proveedores u otros distribuidores.

A disposición de la justicia

Ante el hallazgo de las evidencias, el fiscal Espínola dispuso la inmediata detención del principal sospechoso. El hombre quedó a disposición del Ministerio Público para la imputación correspondiente.