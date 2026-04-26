Concepción: tras quejas de vecinos Essap realiza trabajos en desagües cloacales

Habitantes de distintos puntos de la capital del primer departamento denunciaron que la red cloacal de sus zonas está colapsada, por lo que el agua servida salía a la superficie, generando un ambiente insalubre. El líquido de color negro, con hedor nauseabundo, circulaba en las calles.

Uno de los lugares donde se registraba el colapso del sistema cloacal fue filmado por una pobladora y viralizado en las redes sociales este sábado. En el video se muestra cómo en la avenida Herminio Mendoza, frente al obelisco de Concepción, el agua servida salía por la tapa del sistema de desagüe cloacal.

Entre ayer sábado y este domingo, funcionarios de la Essap, ayudados por un camión especializado, realizan la limpieza de desagües. Las tareas podrían verse afectadas por las condiciones climáticas, ya que se registran lluvias en la ciudad de Concepción.

El objetivo de la presencia de los equipos y el personal de la Essap es destaponar los desagües para que el agua servida ya no salga a la superficie.

“Ya se destrabó en las dos esquinas, empieza a correr”, dijo Eduarda Martínez, refiriéndose a los desagües ubicados en el obelisco de Concepción.

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Los desechos cloacales se mezclaban con el agua de lluvia y “recorrían” por más de 200 metros, según la persona que registró la situación en su celular. El denunciante mencionó que el olor en el lugar era desagradable y la zona insalubre. El agua negra tomaba gran parte de la calle y finalmente caía en un desagüe pluvial.

Sobre las calles Cerro Corá y Brasil, pleno centro de la ciudad de Concepción, se tenía una situación similar. Ayer sábado los trabajos se realizaron en ese sector, según mencionaron los vecinos.