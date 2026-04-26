Lluvias provocan colapso de puente y anticipan impacto de un intenso fenómeno climático en Ñeembucú

Las intensas lluvias caídas en los últimos días en el sur del país provocaron la formación de extensas zonas inundadas en los distritos de Laureles y Cerrito, evidenciando los primeros efectos de un fenómeno climático que este año se prevé particularmente severo.

Incluso antes de su consolidación, el evento ya generó consecuencias en el duodécimo departamento. En la zona de Isla Sola, distrito de Laureles el caudal de agua socavó la base de un puente construido con tubos celulares de hormigón, arrastrando parte de la estructura y dejando temporalmente incomunicadas a comunidades que dependen del tramo que conecta Pilar con Laureles.

Pobladores manifestaron su malestar por el estado de las obras viales, señalando deficiencias en la ejecución y mantenimiento por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

El camino afectado, correspondiente a la ruta PY20, continúa siendo mayormente de tierra, con aproximadamente 130 kilómetros en condiciones deterioradas y puentes que, según denuncian, han superado su vida útil.

Lea más: Lluvias agravan el deterioro de caminos rurales en Ñeembucú y reavivan reclamos ciudadanos

El ingeniero Pedro Cantero, jefe del distrito 12 de Ñeembucú, indicó que personal técnico acudió al sitio para restablecer la circulación, aunque los equipos especializados llegarán recién el próximo martes para iniciar las tareas de reparación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Advertencia

En este contexto, especialistas advierten sobre un escenario climático complejo. El ingeniero Carlos Duarte señaló que el calentamiento de las aguas del Pacífico Ecuatorial se encuentra por encima de los niveles habituales, lo que podría derivar en un fenómeno de alta intensidad con una duración estimada de entre 9 y 12 meses.

El profesional subrayó la necesidad de implementar medidas preventivas urgentes, tanto en el ámbito productivo como en infraestructura.

Entre las recomendaciones, mencionó la siembra de cultivos de ciclo corto, la coordinación con grandes productores arroceros y el fortalecimiento de los sistemas hídricos.

Asimismo, propuso la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional que involucre a autoridades locales, departamentales y nacionales, con el objetivo de anticipar y mitigar los efectos del fenómeno.

Entre las acciones prioritarias citó la limpieza de canales, el mejoramiento de caminos y puentes, y la preparación logística ante eventuales inundaciones.

Las recientes precipitaciones dejaron en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura vial en Ñeembucú y plantean la urgencia de acciones coordinadas para enfrentar un escenario climático que podría tener un impacto negativo en el departamento.