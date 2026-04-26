Música gratuita que transforma: un espacio para todas las edades en San Bernardino

Cada viernes, de 16:30 a 19:00, participantes de distintas generaciones se reúnen en la Casa Büttner, un emblemático lugar ubicado sobre la calle Colonos Alemanes de San Bernardino, donde la música se convierte en un puente para fortalecer la identidad cultural y fomentar la integración comunitaria. Niños, jóvenes y adultos encuentran en este espacio una oportunidad para descubrir o perfeccionar sus habilidades artísticas, compartir experiencias y conectarse a través de melodías y ritmos que forman parte de nuestra riqueza cultural.

Las clases incluyen acompañamiento de profesionales con formación en guitarra, teclado y canto, organizadas en bloques dinámicos que permiten a los participantes explorar distintas áreas de manera práctica y progresiva. Además de la enseñanza técnica, se promueve la expresión personal, el trabajo en grupo y la confianza escénica, generando un ambiente inclusivo y motivador para todos los niveles, desde principiantes hasta quienes ya cuentan con experiencia previa.

La jefa del Departamento de Eventos Turísticos de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), María Caballero, destacó que las clases permanentes son gratuitas y se vienen desarrollando con éxito, con una participación creciente.

Actualmente, unos 35 alumnos forman parte del proyecto que inició con 28, reflejando el interés y compromiso de la comunidad.

Las inscripciones permanecen abiertas y los interesados pueden comunicarse a (0981) 836 595 o (0983) 379 138.

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Además de su función educativa, la Casa Büttner cumple el rol de casa del turista, donde los visitantes pueden apreciar y adquirir artesanías locales. La galería está abierta de lunes a sábado, de 09:00 a 17:00.

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Un espacio para crecer y soñar

La profesora Chabely Fretes Acosta, oriunda de Eusebio Ayala, quien se encarga de enseñar canto, valoró el impacto del proyecto y resaltó la importancia de contar con lugares que impulsen el arte.

“En la Casa Büttner las personas pueden descubrir su talento, compartir y crecer constantemente. También seguimos aprendiendo y difundiendo nuestra cultura”, expresó.

Asimismo, destacó el nivel humano y artístico del equipo docente integrado por Mirtha Noemí Talavera y al profesor Cristhian Zaracho Ramírez, a quienes calificó como pilares fundamentales del proceso formativo.

“La participación de los alumnos es motivadora, tienen muchas ganas de aprender y demuestran un gran compromiso en cada ensayo”, agregó.

El proyecto no tiene fecha de finalización: continuará mientras los alumnos mantengan viva la constancia y el deseo de seguir creciendo en el camino de la música.

Con el respaldo de la Secretaría Nacional de Turismo, esta iniciativa se posiciona como una oportunidad concreta para democratizar el acceso al arte y descubrir nuevos talentos en la comunidad.

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