Ternas con la cuñada y hermana de Dionisio Amarilla están en manos de la Corte

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe designar a un postulante integrado en terna a un cargo vacante. Cada terna conformada es remitida por el Consejo de la Magistratura (CM). En una de estas fue incluida la cuñada del senador Dionisio Amarilla.

Una de esas ternas fue conformada el pasado 26 de febrero de este año y es para ocupar el cargo de “un miembro de Tribunal Electoral de la Circunscripción Judicial de Concepción”, en cumplimiento del Edicto N° 04/2024.

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Dicha terna fue conformada con la defensora pública de la Circunscripción Judicial de Concepción, Marissa María Rosaly Valiente Martínez (645,2 p), quien es hermana de Analy Rossana María Valiente Martínez, que a su vez, es esposa del senador liberal pero que responde al cartismo, Dionisio Oswaldo Amarilla Guirland.

Junto con Valiente Martínez también pugnan por el cargo de miembro del tribunal electoral el agente fiscal de Concepción Pablo René De Jesús Zárate González (592,76 p) y también la abogada Susan Adriana Sánchez Delgado (427,1 p), quien anteriormente fue ternada para fiscal electoral de Capital.

Estas y otras ternas ya fueron remitidas por el Consejo de la Magistratura a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para su tratamiento, y también, la designación de profesionales abogados a los cargos respectivos.

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Hermana de Amarilla y suegra de Alliana en ternas

El pleno del Consejo de la Magistratura (CM) llevó a cabo la conformación de ternas para el Tribunal de Cuentas, Juzgado Penal de Garantías y Defensoría Adjunta. Es para esta última en la que fueron ternadas la suegra del vicepresidente de la República Pedro Alliana y la hermana del senador liberal Dionisio Amarilla.

Para el ocupar el cargo de Defensor Adjunto dentro del Ministerio de la Defensoría Pública, fueron ternados los defensores públicos Martín Patricio Muñoz Carman (565,6 p), Nancy María Diana Amarilla Guirland (490,92 p), hermana del senador Amarilla, y María de Lourdes Benítez de Almirón (486,96 p).

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Cabe señalar que la Dra. Nancy María Diana Amarilla Guirland se había postulado para el cargo de Defensor General del Ministerio de la Defensa Pública, en el año 2024. La misma es relatora de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con un sueldo de G. 10.800.000 y figura como comisionada a la Itaipú Binacional.

Por otra parte, para el cargo de Defensor Adjunto de la Niñez y la Adolescencia esta ternada la defensora pública especializada en la Ley N° 5777/16, Nancy María Ortiz de Souto (560,64 p), suegra del vicepresidente de la República Pedro Lorenzo Hércules Alliana Rodríguez, quien responde al movimiento Honor Colorado del Partido Colorado. La abogada percibe un salario de G. 18.205.600, según el portal del Ministerio de Economía y Finanzas.

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Acompañan dicha terna, las defensoras públicas Leyla Josefina Centurión Giménez (557,1 p) y Cecilia Flecha Galeano (556,4 p).