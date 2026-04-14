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14 de abril de 2026 - 11:04

CM terna a suegra de Pedro Alliana y hermana de Dionisio Amarilla

Gerardo Bobadilla sonriente en traje oscuro, rodeado de colegas formales discutiendo en una mesa con documentos y banderas al fondo.
Sesión del pleno del Consejo de la Magistratura, presidido por el Dr. Gerardo Bobadilla, el Dr. Gustavo Miranda (vicepresidente), la Dra. Alicia Pucheta, el diputado Edgar Olmedo, el Dr. Enrique Berni, el ministro de la Corte Eugenio Jiménez Rolón, el senador Édgar López y el Dr. César Ruffinelli.Gentileza

El Consejo de la Magistratura (CM) incluyó en distintas ternas para Defensor Adjunto, a Nancy Ortiz de Souto, suegra del vicepresidente Pedro Alliana, y a Nancy Amarilla Guirland, hermana del senador liberal Dionisio Amarilla. Ahora es la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la que debe designar a los postulantes para los cargos.

Por ABC Color

En su sesión ordinaria del lunes, el pleno del Consejo de la Magistratura (CM) llevó a cabo la conformación de ternas para el Tribunal de Cuentas, Juzgado Penal de Garantías y Defensoría Adjunta. Es para esta última en la que fueron ternadas la suegra del vicepresidente de la República Pedro Alliana y la hermana del senador liberal Dionisio Amarilla.

Para el ocupar el cargo de Defensor Adjunto dentro del Ministerio de la Defensoría Pública, fueron ternados los defensores públicos Martín Patricio Muñóz Carman (565,6 p), Nancy María Diana Amarilla Guirland (490,92 p), hermana del senador Amarilla, y María de Lourdes Benítez de Almirón (486,96 p).

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Cabe señalar que la Dra. Nancy María Diana Amarilla Guirland, se había postulado para el cargo de Defensor General del Ministerio de la Defensa Pública, en el año 2024. La misma es relatora de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con un sueldo de G. 10.800.000 y figura como comisionada a la Itaipú Binacional.

La relatora Nancy María Diana Amarilla Guirland, al momento de postularse para el cargo de Defensor General del Ministerio de la Defensa Pública.
La relatora Nancy María Diana Amarilla Guirland, al momento de postularse para el cargo de Defensor General del Ministerio de la Defensa Pública.

Por otra parte, para el cargo de Defensor Adjunto de la Niñez y la Adolescencia esta ternada la defensora pública Especializada en la Ley N° 5777/16, Nancy María Ortiz de Souto (560,64 p), suegra del vicepresidente de la República Pedro Lorenzo Hércules Alliana Rodríguez, quien responde al movieminto Honor Colorado del Partido Colorado. La misma percibe un salario de G. 18.205.600, según el portal del Ministerio de Economía y Finanzas.

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Acompañan dicha terna, las defensoras públicas Leyla Josefina Centurión Giménez (557,1 p) y Cecilia Flecha Galeano (556,4 p).

Info ABC
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Otras ternas conformadas

Igualmente, el órgano extrapoder conformó terna para un miembro del Tribunal de Cuentas – Primera Sala de la Capital. La misma está integrada por el juez en lo Civil y Comercial del 21° Turno, José Miguel Villalba Báez (645,48 p), por el relator de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Daniel Romero Pérez con sueldo de G. 13.460.000 (642,34 p) y el también relator de la Corte Hugo Manuel Diez Pérez Vera con sueldo de G. 11.400.000 (476,26 p), estuvo comisionado en la Procuraduría General de la República.

También un Juez Penal de Garantías, cargo para el que fueron ternados: el fiscal Marcelo Francisco Saldívar Bellasai (591,45 p), así como el titular del cargo el juez penal de garantías Mirko Óscar Galeano Valinotti (581,6 p) y el actuario judicial Ever Darío Britos Maidana (344 p).

Todas las ternas ahora serán comunicadas y remitidas a la Corte Suprema de Justicia para su análisis y consideración, a fin de designar a uno de los postulantes en cada una de ellas al cargo vacante.