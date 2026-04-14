CM terna a suegra de Pedro Alliana y hermana de Dionisio Amarilla

En su sesión ordinaria del lunes, el pleno del Consejo de la Magistratura (CM) llevó a cabo la conformación de ternas para el Tribunal de Cuentas, Juzgado Penal de Garantías y Defensoría Adjunta. Es para esta última en la que fueron ternadas la suegra del vicepresidente de la República Pedro Alliana y la hermana del senador liberal Dionisio Amarilla.

Para el ocupar el cargo de Defensor Adjunto dentro del Ministerio de la Defensoría Pública, fueron ternados los defensores públicos Martín Patricio Muñóz Carman (565,6 p), Nancy María Diana Amarilla Guirland (490,92 p), hermana del senador Amarilla, y María de Lourdes Benítez de Almirón (486,96 p).

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Cabe señalar que la Dra. Nancy María Diana Amarilla Guirland, se había postulado para el cargo de Defensor General del Ministerio de la Defensa Pública, en el año 2024. La misma es relatora de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con un sueldo de G. 10.800.000 y figura como comisionada a la Itaipú Binacional.

Por otra parte, para el cargo de Defensor Adjunto de la Niñez y la Adolescencia esta ternada la defensora pública Especializada en la Ley N° 5777/16, Nancy María Ortiz de Souto (560,64 p), suegra del vicepresidente de la República Pedro Lorenzo Hércules Alliana Rodríguez, quien responde al movieminto Honor Colorado del Partido Colorado. La misma percibe un salario de G. 18.205.600, según el portal del Ministerio de Economía y Finanzas.

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Acompañan dicha terna, las defensoras públicas Leyla Josefina Centurión Giménez (557,1 p) y Cecilia Flecha Galeano (556,4 p).

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Otras ternas conformadas

Igualmente, el órgano extrapoder conformó terna para un miembro del Tribunal de Cuentas – Primera Sala de la Capital. La misma está integrada por el juez en lo Civil y Comercial del 21° Turno, José Miguel Villalba Báez (645,48 p), por el relator de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Daniel Romero Pérez con sueldo de G. 13.460.000 (642,34 p) y el también relator de la Corte Hugo Manuel Diez Pérez Vera con sueldo de G. 11.400.000 (476,26 p), estuvo comisionado en la Procuraduría General de la República.

También un Juez Penal de Garantías, cargo para el que fueron ternados: el fiscal Marcelo Francisco Saldívar Bellasai (591,45 p), así como el titular del cargo el juez penal de garantías Mirko Óscar Galeano Valinotti (581,6 p) y el actuario judicial Ever Darío Britos Maidana (344 p).

Todas las ternas ahora serán comunicadas y remitidas a la Corte Suprema de Justicia para su análisis y consideración, a fin de designar a uno de los postulantes en cada una de ellas al cargo vacante.