Salud Pública impulsa el acceso al PrEP mediante teleconsultas en todo el país

A fin de descentralizar los servicios de salud y fortalecer la prevención del VIH, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS), a través de Pronasida, lanzó la modalidad de teleconsulta para el inicio de la Profilaxis Pre-Exposición (PrEP). Esta estrategia busca que las personas interesadas puedan acceder a este método preventivo desde cualquier punto del país, utilizando herramientas digitales.

Desde Pronasida indicaron que el proceso se ha diseñado de forma simplificada, para garantizar una atención rápida.

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Para el agendamiento, los interesados deben comunicarse vía WhatsApp a cualquiera de las líneas habilitadas: 0976685742, 0971788635, 0984659963 o 0981130944. Posteriormente, durante la evaluación, un profesional de la salud realizará la consulta de inicio de forma remota, para lo que es requisito obligatorio presentar una prueba de VIH negativa.

En cuanto a la entrega del kit, el retiro del tratamiento inicial se realiza de forma exclusiva en la sede de Pronasida, ubicado sobre la avenida Venezuela y Florida, de Asunción.

Salud Pública y la descentralización en acceso a la PrEP

Una de las mayores ventajas de esta iniciativa es la continuidad del tratamiento, debido a que una vez realizado el inicio en la capital del país, la atención se descentraliza.

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Los usuarios podrán realizar su seguimiento y retirar sus medicamentos en Unidades de Salud de la Familia (USF), Hospitales Distritales y Regionales, y otros centros especializados habilitados en todo el territorio nacional.

“Esta medida asegura que el factor geográfico no sea un impedimento para que los ciudadanos mantengan su esquema preventivo a largo plazo”, resaltan desde Salud Pública.

Eficacia de PrEP y prevención integral

Las autoridades sanitarias enfatizan que la PrEP tiene una eficacia del 99% en la reducción del riesgo de contraer VIH, siempre que se administre de forma correcta. No obstante, PRONASIDA aclara que este tratamiento no protege contra otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), como la sífilis o la gonorrea, por lo que el uso del condón sigue siendo la recomendación principal para una protección integral.

Finalmente, el Ministerio recuerda que todo el proceso, desde la consulta hasta la entrega de fármacos, es totalmente gratuito y confidencial para todos los usuarios.