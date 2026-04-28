Juicio a Armando Gómez: advierten que desvío de G. 9.300 millones puede quedar en “oparei”

Desde diciembre de 2025 se viene postergando el juicio oral y público al ex intendente de Lambaré Armando Ramón Gómez Arévalo (PLRA) y otros cuatro acusados de integrar supuestamente un esquema criminal que anuló un total de 6.390 facturas de pago de impuesto por un valor de G. 9.317.065.062, que según el Ministerio Público es el perjuicio que sufrió la institución municipal en el año 2019.

En principio el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por Adriana Planás e integrado por Elsa García y Matías Garcete había programado el inicio del juicio para diciembre de 2025; sin embargo el juzgamiento se postergó para el 13 de abril pasado, debido a una superposición con otro juicio oral.

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En dicha fecha la defensora pública María Fernanda Laino, representante legal del exintendente Armando Gómez, solicitó la postergación alegando que estaba como defensa de uno de los acusados en otro juicio oral ya iniciado. En consecuencia, el tribunal reprogramó el inicio del juicio para el próximo 23 de junio, a las 8:30.

Al respecto el asesor jurídico de la Junta Municipal de Lambaré Abg. Félix Duré informó que como querella adhesiva solicitaron al colegiado el adelantamiento del juicio oral, ya que la causa corre peligro de extinción. “Según el cálculo que tenemos la extinción de la causa se daría en enero de 2028 y hay que tener en cuenta que una vez que termine el juicio oral está la apelación y luego el recurso extraordinario de casación, que estamos seguros van a ser utilizados por las defensas”, expresó el letrado.

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Permiso para viajar a España

Este martes se llevó a cabo una audiencia de revisión, en la que el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos hizo lugar al pedido de la defensa y, con el visto bueno del fiscal anticorrupción Francisco Cabrera, otorgó permiso para viajar al exdirector interino de Gestión Tecnológica Edgar Iván Villalba Torreblanca.

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El permiso concedido al acusado para viajar a España, desde este sábado 2 de mayo hasta el domingo 21 de junio del corriente año. Es decir, poco más de un mes y medio, y su vuelta se daría dos días antes de la fecha programada para el inicio del juicio oral.

Al respecto, el abogado querellante Félix Duré expresó su desacuerdo con el permiso otorgado al acusado, señalando que es la segunda vez que consigue dicha licencia para ir a España junto a su esposa, y que no existe ninguna garantía de que volverá a Paraguay para ser juzgado en la presente causa.

Acusación contra Armando Gómez por desvío de G. 9.317 millones

Junto al exintendente Armando Gómez están acusados el exdirector de Administración y Finanzas Roberto Ever Paredes Ojeda, por presunto hurto, estafa mediante sistemas informáticos y asociación criminal; el exjefe del Departamento de Tesorería Rodrigo Javier Portillo Chirife, el exdirector interino de Gestión Tecnológica Edgar Iván Villalba Torreblanca y el exfuncionario del Departamento de Gestión Tecnológica Ricardo Ronald Ricciardi, por los hechos de hurto, alteración de datos relevantes para la prueba, estafa mediante sistemas informáticos y asociación criminal.

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De acuerdo con la teoría plasmada en la acusación por el fiscal de Delitos Económicos Francisco Cabrera, las anulaciones irregulares de facturas por pagos de impuestos se dieron entre el 24 de enero de 2019 y el 25 de octubre de ese año.

El plan consistía en que Rodrigo Javier Portillo Chirife, como tesorero, pasaba las recaudaciones diarias al director de Administración y Finanzas Roberto Ever Paredes Ojeda quien, conforme al plan diseñado con el entonces intendente Armando Ramón Gómez Arévalo, le señalaba a Rodrigo Javier Portillo Chirife los montos que tenían que ser sustraídos por día, para que este a su vez, le pase dichos montos a Edgar Iván Villalba Torreblanca, a fin de que proceda a anular facturas en el sistema informático.

La fiscalía afirma en el requerimiento conclusivo que el esquema logró anular un total de 6.390 facturas de pago de impuesto por un valor de G. 9.317.065.062, que sería el monto del perjuicio que sufrió la institución municipal en el año 2019.

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Esquema de anulación de facturas de la municipalidad de Lambaré, según MP

Según la acusación del Ministerio Público (MP) estas anulaciones se realizaban de la siguiente manera: al realizar el pago correspondiente, al contribuyente se le entregaba el comprobante de ingreso original por el pago de su impuesto y/o servicios en las cajas habilitadas, posteriormente, fuera del horario laboral, se anulaba el comprobante en el sistema informático por usuarios que poseían el permiso para realizar dicha operación, por lo que el importe de estos no ingresaba a las arcas municipales.

Al respecto la Fiscalía sostiene que, si bien existen casos justificados donde pueden ser anulados los comprobantes, estos ser realizados al momento mismo, en presencia del contribuyente, con una causa debidamente justificada y por los funcionarios habilitados para el efecto.

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En estos casos, la anulaciones eran irregulares, ya que no cumplían con lo establecido en las reglamentaciones referente a los procesos de anulación de comprobantes de ingresos eran realizadas por usuarios que no deberían tener dichos privilegios, en otras ocasiones usuarios inexistentes y en horarios no habilitados, fuera del horario laboral y varios días posteriores a su emisión.

Retrasos en los depósitos de recaudaciones

La acusación fiscal agrega que como está operativa tomaba su tiempo, puesto que no todos los pagos se realizaban en efectivo, ya que algunos contribuyentes pagaban con cheques o con tarjeta, se requería de varios días para ordenar esta falsa contabilidad, se realizaban retrasos desmedidos en los depósitos de las recaudaciones del municipio.

Es decir, los depósitos se realizaban por sobre el tiempo estipulado en la ley y las reglamentaciones, para que así, el Departamento de Tesorería a cargo del ahora acusado Rodrigo Javier Portillo Chirife acumulara varios días de depósitos y pueda conciliar lo existente en las arcas menos los montos anulados a fin de que coincidan los montos rendidos y depositados, de acuerdo con la acusación fiscal.

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Posteriormente, Portillo Chirife realizaba los depósitos en las cuentas bancarias del municipio, muchas veces, depositando en distintos días, montos que se correspondían a una sola jornada, sin respetar lo que exige la ley y lo establecido en el Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad.