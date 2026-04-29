Eclipse solar 2026: ¿por qué es tendencia?

El 12 de agosto próximo habrá un eclipse solar total, aunque en estos días ya es tendencia de búsquedas en Google. ¿Por qué? Porque mañana, 30 de abril, será el día perfecto para un “ensayo” al respecto, pero en España.

Al respecto, el divulgador astronómico Nicolás Masloff recordó que un eclipse solar total siempre es un evento que atrae una gran afluencia de turistas, locales e internacionales, por lo que también se da un gran despliegue logístico de por medio.

“Es una cantidad de gente muy grande, que se concentra en áreas muy específicas, ya que un eclipse solar total es visible solo en una franja territorial muy pequeña”, precisó.

Asimismo, detalló que durante estos eventos llegan a ser habituales el colapso del tráfico, saturación de servicios e inclusive problemas de comunicación interinstitucional.

Lea más: Los 7 momentos que marcaron el viaje a la Luna de Artemis II

Tendencia por el “ensayo”

Varios medios de comunicación de España publican que mañana va a ser el día “ideal” para una serie de pruebas antes de agosto y pese a la lejanía con Europa, las búsquedas sobre “eclipse solar” se dispararon en la región.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el caso de España, Masloff confirmó que el último eclipse solar total bien visible en España peninsular -territorio principal, excluyendo las islas-, fue en el año 1905 y este año volverán a tener uno el 12 de agosto próximo, al igual que otro el 2 de agosto del 2027.

Sobre el “ensayo”, explicó que sería como un simulacro que se adelanta a la fecha con el objetivo de ordenar la congestión del tránsito, control de accesos, zonas de riesgo, respuesta ante incidentes, puestos médicos, evacuaciones médicas, caída de redes móviles, redundancia de comunicaciones, fallas eléctricas en zonas críticas, coordinación de comunicación entre municipios, policía, prensa, servicios sanitarios, refuerzo y agilización del transporte público y más.

“Básicamente se prueba todo lo que podría salir mal; tiempo de respuesta ante emergencias, velocidad de evacuación, fluidez del tráfico, comunicación ordenada y efectiva”, por lo menos con la experiencia que se dio en Estados Unidos.

El ensayo también está ligado a las condiciones y posición de observación, ya que mañana, el Sol va a estar en una posición muy similar a la que tendría al momento de la totalidad del eclipse en agosto.

“Se insta a la gente a probar si alcanzan a ver el Sol desde el lugar donde tenían planeado ver el eclipse, algo que no es muy sencillo porque este eclipse se da muy cerca del horizonte, entonces hay lugares que podrían parecer buenos pero en realidad el Sol estaría ocultado por obstáculos, edificios, montañas, así se busca que la población ya tenga una mejor idea de la situación y evitar desplazamientos a última hora”, agregó.

Lea más: Eclipse parcial de sol: las fotos que dejó el Sol mordido por la Luna

Eclipse solar en Paraguay

En Paraguay recordó que el último eclipse solar total fue en 1994 y la preparación fue alta en lo educativo o divulgativo, pero “baja” en planificación urbana y logística.

“Eso no significa que la preparación fue mala, sencillamente eran otras épocas. No existía el mismo volumen de turismo ni presión en las ciudades que se podría esperar hoy día, si nos tocara un eclipse pronto, tendría que ser una planificación radicalmente distinta y exponencialmente compleja, igual a la que hacen en otros países”, precisó.

En el caso del eclipse solar de España, este no será visible desde Paraguay, ni siquiera de forma parcial, por la lejanía entre los territorios. “Nuestro próximo eclipse total será recién el 16 de enero del 2075″, citó.

“En los últimos eclipses de Estados Unidos incluso se dieron problemas en lugares que se prepararon porque al terminar el eclipse se da un éxodo masivo. Todos intentan volver al mismo tiempo, en ciertas zonas la gente quedó atrapada toda la noche en la ruta, en otras se agotó el combustible, la comida y hay ciudades pequeñas que recibieron hasta un millón de de visitantes y no tenían la infraestructura para soportar eso, ni siquiera había baños. Es como un operativo Caacupé, pero 100 o 1.000 veces peor”, concluyó.

Lea más: Paraguay a oscuras